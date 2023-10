Ravensburgs erster Innovation & Science Slam

Vorhang auf für den ersten Innovation & Science Slam in Ravensburg! Im Kapuziner Kreativzentrum werden am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr acht Wissenschaftler und Innovatoren Geschichten von Veränderung und Fortschritt präsentieren. Und dabei wie bei einem Poetry Slam Spannendes, Lustiges und Interessantes aus ihrem Spezialgebiet erzählen ‐ aber nicht in Form von fachidiotischen Vorträgen, sondern äußerst unterhaltsam und auf den Punkt gebracht, teilen die Veranstalter mit.

Bei einem Poetry Slam treten Poeten auf. Sie tragen ihre Geschichten live auf der Bühne vor. Mit Mikro und Zettel in der Hand erzählen sie ihre Gedanken ‐ dabei ist alles möglich. Hauptsache, es ist unterhaltend. Bei einem Science Slam treten Wissenschaftler auf. Sie tragen die Erkenntnisse ihrer Forschung vor. Mit Mikro und Power-Point-Präsentation geben sie Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit ‐ alle Themen sind dabei möglich.Hauptsache unterhaltend. Und beim Innovation Slam? Da stehen Menschen auf der Bühne, die in ihrem Job, in ihrer Profession oder in ihrer Passion für Innovation sorgen. Menschen, die neue Themen angehen oder die alte Themen neu angehen. Mal lustig, mal spannend, mal nachdenklich präsentieren sie, was sie so umtreibt.

Tickets zum Preis vonzehn Euro gibt es ab sofort unter www.kapuziner.info im Vorverkauf. An der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro. Kapuziner-Mitglieder erhalten Rabatt.