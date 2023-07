Die Baseballer der Ravensburg Leprechauns haben in der Bezirksliga ein enges Spiel bei den Cavemen in Villingendorf mit 14:15 verloren. Es war laut Mitteilung ein bis in die letzten Sekunden hinein hochspannender Schlagabtausch.

Die Ravensburg Leprechauns legten einen vielversprechenden Start hin und eroberten im ersten Inning eine 5:0–Führung. Die Cavemen kämpften sich im dritten Inning aber mit großem Einsatz zurück und erzielten den 6:6–Ausgleich. Schließlich übernahmen die Gastgeber im fünften Inning die Führung und brachten sich beim Zwischenstand von 15:9 in eine komfortable Position. Die Leprechauns gaben jedoch nicht auf und kämpften bis zum Schluss. Mit starken Leistungen von Fernando Redondo, Niek Oostvogel, Daniel Ameel, Esteban Pedrique und Maykel Redondo kamen sie bis auf 14:15 heran. Doch nach drei Stunden, so sind die Regeln in der Bezirksliga, wurde die Partie beendet. In einem wahren Wettlauf gegen die Zeit gelang es den Leprechauns nicht mehr, die entscheidenden Runs für einen möglichen Ausgleich zu erzielen.

Ravensburgs Spielertrainer Maykel Redondo erzielte drei Runs, Esteban Pedrique schaffte laut Mitteilung „beeindruckende fünf RBIs“ — diese Runs Batted In sind im Baseball wie Assists. Sie beschreiben den entscheidenden Moment, wenn ein Spieler seine Teamkollegen durch einen geschickten Schlag zum Punktgewinn führt. Ein RBI ist nicht nur eine bloße Statistik, sondern zeigt laut den Ravensburgern „Zusammenarbeit und Teamgeist“. Fernando Jiménez wurde mit vier Hits, darunter einem Double, zu den besten Akteuren des Spiels gekürt.

Die Baseballmannschaft des TSB Ravensburg hat am Sonntag (13 Uhr) ihr nächstes Heimspiel in der Bezirksliga gegen die Ulm Falcons. Die Leprechauns spielen auf dem Kunstrasenplatz des TSB in der Brühlstraße und freuen sich über viele Zuschauer.