Ravensburger wundern sich über Müllturm

125 Fässer stehen aufgestapelt zu einem Turm in der Ravensburger Altstadt — doch die wenigsten Passanten wissen, was es damit auf sich hat. Das hat eine Umfrage von Schwäbische.de ergeben. Die Stadt will mit dem Turm auf das Müll–Problem auf öffentlichen Plätzen hinweisen und Bürger für dieses Thema sensibilisieren. Passanten verschätzen sich gewaltig, wie viel Müll in Ravensburg pro Woche eingesammelt wird. Die Skulptur aus Mülltonnen stand zunächst auf dem Marienplatz und ist wegen des Rutenfestes inzwischen in der Herrenstraße zu finden.

Viele Bürger verschätzen sich bei der Müllmenge

Roland Vöhringer aus Obereschach glaubt: „Es sollten ungefähr 20 Fässer in der Woche sein.“ Auch Veronika Reich und Eres Gensel kommen auf ähnliche Zahlen. Marianne Kolip aus Ravensburg wiederum schätzt: „300 Fässer Müll sind schon realistisch.“ Gemessen an der tatsächlichen Anzahl von 125 Fässern gibt es hier also große Differenzen. Am besten schätze Karlheinz Detzel aus Ravensburg: „Ich glaube es sind ungefähr 100 Fässer pro Woche.“ Was jedoch alle Befragten gemein haben, ist die große Überraschung über die wirkliche Menge des aufgesammelten Mülls.

„Die Hauptursache für die Verschmutzung ist das ganze Einweg–Geschirr der umliegenden Restaurants“, meint Marianne Kolip. Eres Gensel und Veronika Reich denken: „Das Problem sind die Menschen, die ihren Müll nicht ordnungsgemäß in den Mülleimer werfen.“ Laut ihnen kann dieses auch nur mit Bußgeldern gegen die Verantwortlichen behoben werden.

Zweifel an der Wirksamkeit der Kampagne

Was die Wirksamkeit der städtischen Aktion angeht, gibt es ebenfalls unterschiedliche Meinungen. Zwar sind sich alle einig, dass die Kampagne der Stadt eine gute Sache ist, allerdings haben manche auch Bedenken, ob dies bei den Bürgern überhaupt ankommt. Sandra Koch aus Zwickau meint dazu: „Ich denke die Menschen werden ihr Verhalten deshalb nicht ändern, aber gerade bei den Kindern wird der Müllturm bestimmt einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“