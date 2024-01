Aufgrund des Feiertags Heilige Drei Könige am Samstag, 6. Januar, wird der Wochenmarkt in der Innenstadt auf Freitag, 5. Januar, vorverlegt. Zu den gewohnten Marktzeiten von 7 bis 13 Uhr laden die Marktstände mit einem vielfältigen Warenangebot aus frischen und regionalen Produkten zu einem Einkauf in der Ravensburger Altstadt ein. Das Befahren des Marktgeländes sowie die Nutzung der Parkplätze in der Kirch- und Marktstraße ist von 5 bis 15 Uhr nicht möglich.