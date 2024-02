Die gute Nachricht für die Ravensburger Musikschule zuerst: Der Umbau der Bauhütte am Holzmarkt liegt im Zeitplan. Ein Großteil der Schüler kann ab dem nächsten Schuljahr in den neuen Räumen unterrichtet werden. Weniger erfreuliche Neuigkeiten betreffen den Umzug der musikalischen Früherziehung ins Vogthaus. Der klappt nicht wie geplant, wie Baubürgermeister Dirk Bastin auf Anfrage der Redaktion sagt. Das historische Gebäude ist demnach maroder als angenommen und muss erst einmal saniert werden. Das sind die „Baustellen“ der Musikschule - angefangen mit der überraschendsten:

Vogthaus

Die Entdeckung morscher oder verfaulter Holzbalken in der historischen Bausubstanz in der Altstadt hat Ravensburg schon Millionen gekostet - etwa bei der Sanierung von Lederhaus und Rathaus. Nun hat ein Gutachter Schäden auch am Vogthaus, dem Gebäude gleich neben der Feuerwehr, entdeckt. Bastin spricht von Schäden am Holz, die durch Feuchtigkeit verursacht wurden.

Wir werden eine Teilsanierung machen müssen. Dirk Bastin

Er rechnet grob geschätzt mit Kosten um eine Million Euro. Im April werde der Gemeinderat darüber entscheiden müssen.

Eigentlich wollte man nur eine Boden-Heizung und anderen Belag einbauen, damit die Kleinkinder in den Kursen nicht auf den unbeheizten Ton-Kacheln sitzen, tanzen und spielen müssen. Dass die Arbeiten jetzt viel umfangreicher ausfallen, war offenbar nicht abzusehen.

Die Gruppen der musikalischen Früherziehung können seiner Einschätzung nach nicht Ende 2024 oder Anfang 2025 wie geplant ins Vogthaus einziehen, sondern erst ein bis zwei Jahre später.

Villa Sterkel in der Friedhofstraße

Die musikalische Früherziehung ist trotz der Überraschung am Vogthaus nicht heimatlos: Die Villa Sterkel in der Friedhofstraße, wo die Musikschule seit Jahren untergebracht ist, kann einfach länger genutzt werden. Es gibt keinen Zeitdruck, weil auch dieses Gebäude der Stadt gehört. Allerdings laufen Gespräche zum Verkauf des Areals samt Villa an das Bürgerliche Brauhaus mit Sitz in Lindau.

Das Unternehmen verfolgt die Idee, das benachbarte Hotel Storchen zu erweitern. Zur Frage, wie sich die Verschiebung auf ihr Interesse an dem Gelände und auf die geplante Hotelerweiterung auswirken, sagt Vorstand Lorenz Schlechter:

Das Bürgerliches Brauhaus hat nach wie vor großes Interesse an dem Erwerb der Musikschule beziehungsweise der Villa Sterkel. Lorenz Schlechter

Er sei „in sehr guten Gesprächen mit der Stadt Ravensburg“, dabei spreche man auch offen über den Zeitplan. Die Stadt will bei einem Verkauf den Erhalt der Villa zur Bedingung machen.

ehemalige Bauhütte mit Holzmarkt

Beim Umbau der historischen Bauhütte zur Musikschule liegt die Stadt im Zeitplan und will am 28. August den Schlüssel an Musikschulleiter Harald Hepner übergeben. Der hat mit seinem Team schon einen Zeitplan für den Umzug geschmiedet. „Klaviere und Flügel ins neue Gebäude zu transportieren, wird die größte Herausforderung“, sagt Hepner. Man werde dafür mit einem Umzugsunternehmen zusammenarbeiten.

Das befindet sich aktuell in der ehemaligen Bauhütte Zwei Ladenflächen befinden sich im Komplex der ehemaligen Bauhütte. Eine im Kiosk Richtung Frauentorplatz. Eine zweite zwischen der Bäckerei Frick und dem Fußgängerdurchgang. Für den Kiosk ist die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben in den letzten Zügen der Verhandlungen. Der voraussichtliche Mieter wolle Essen und Trinken zum Mitnehmen anbieten. Um was es sich genau handelt, könne aber noch nicht gesagt werden. Der Laden in Richtung Holzmarkt werde erst auf 2026 vermietet, wenn auch der Platz hergerichtet ist, den der Ladenbetreiber mit Leben füllen soll, erklärt Bastin. Der Komplex der historischen Bauhütte wird seit Monaten umgebaut, damit die Musikschule dort eine neue Heimat findet. (Foto: Siegfried Heiss )

Der Holzmarkt, so heißt der Platz vor der neuen Musikschule, soll auch noch neu hergerichtet werden. Seit Monaten ist der Platz für die Baustelleneinrichtung mit Bauzäunen abgesperrt. Wenn das alles im Herbst 2024 verschwindet, wird aber die Zeit nicht mehr reichen, um den Platz vor Einbruch des Winters zu gestalten, wie Bastin erklärt. Das passiere dann erst im Jahr 2025.

Realschule

In der Realschule hat die Musikschule im Untergeschoss mehrere Unterrichtsräume. Sie befinden sich in einer einstigen Hausmeisterwohnung und einem ehemaligen Werkraum. Die drei Unterrichtsräume, die 2009 im Werkraum eingebaut wurden, sollen nun zu einem größeren Schlagzeug-Unterrichtssaal zusammengefasst werden, wie Hepner erklärt. Währenddessen wechseln die Schlagzeuger und andere Schüler, die dort Unterricht erhalten, in die Villa in der Friedhofstraße. Für sie ist laut Hepner eine Rückkehr an die Realschule nach wenigen Monaten geplant.