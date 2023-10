Ravensburger Vereine bündeln Kraft beim Mädchenfußball

Giulia Gwinn oder auch Alara Sehitler haben über den FV Ravensburg den Sprung zum FC Bayern München und in verschiedene Nationalmannschaften geschafft. Um künftig jungen Fußballerinnen noch mehr Entwicklungspotenzial bieten zu können, arbeiten der TSB Ravensburg und der FV Ravensburg ab sofort im Mädchenfußball zusammen.

Während der Frauenfußball beim TSB Ravensburg schon eine lange Tradition hat, gibt es beim FV Ravensburg nur Jugendteams, in denen talentierte Mädchen aber mitspielen können ‐ siehe etwa Giulia Gwinn oder Alara Sehitler. „Beim TSB bieten wir schon seit 1996 Mädchenfußball an“, sagte Andreas Haferkamp am Rande des Oberligaspiels des FV Ravensburg gegen den 1. CfR Pforzheim. An diesem Tag machten Haferkamp und der Sportliche Leiter des FV, Fabian Hummel, die künftige Kooperation der beiden Vereine öffentlich.

Haferkamp: „Voneinander lernen, voneinander profitieren“

Das Ziel ist klar: „Wir wollen voneinander lernen, voneinander profitieren und den Mädchenfußball im Schussental voranbringen“, sagte Haferkamp. Gespräche zwischen den Vereinen hat es in den vergangenen Jahren zahlreiche gegeben. „Seit dieser Saison gibt es endlich ‐ nach langer Vorlaufzeit ‐ eine Spielgemeinschaft“, freute sich Hummel. Partnerschaft statt bloßer Nachbarschaft, so der Plan.

So sollen die weiblichen Talente bestmöglich gefördert werden. „Bis zu einem bestimmten Level konnten wir die Mädchen bisher unterstützen, ab einer gewissen Qualität wurde es schwierig“, meinte Haferkamp, der unter anderem jahrelang die Frauen des TSB trainiert hatte. „Zusammen mit dem FV geht das jetzt viel besser.“

Sichtbar ist die Kooperation auch auf den Trikots der Jugendmannschaften. Da steht nun: TSB Ravensburg/FV Ravensburg. „Wir wollen den TSB unterstützen, wo wir können“, versprach Hummel. Vielleicht gibt es dann in Zukunft neben Gwinn und Sehitler weitere Nationalspielerinnen, die im Wiesental ihre sportlichen Karrieren vorangetrieben haben.