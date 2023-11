Ravensburger U23 will gegen den Vorletzten zurück auf die Siegerstraße

Viermal in Folge hat sich der FV Ravensburg II zuletzt mit echten Größen der Fußball-Landesliga herumgeschlagen. Am Sonntag (13 Uhr) hat die U23 den SV Ochsenhausen zu Gast. Nach dem 1:2 in Laupheim wollen die Ravensburger gegen den Tabellenvorletzten zurück auf die Siegerstraße.

„Schade, dass wir in Laupheim nichts mitgenommen haben“, meint FV-Trainer Thomas Gadek. Er sah sein Team in der entscheidenden Phase sogar vorne: „Wir haben in der Schlussphase mehr Druck entwickelt als Laupheim.“ Martin Bleile schaffte den Ausgleich ‐ das entscheidende 2:1 machte aber der Gegner. „Das war ein langer Ball des Torwarts und unser letzter Mann hat einen individuellen Fehler gemacht.“ Gadek nimmt seinen jungen Spielern Patzer aber nicht krumm: „So etwas passiert einfach. Jetzt gilt es, daraus zu lernen und den Fokus nach vorne richten.“

Der Trainer ist mit dem Oktober zufrieden

Ein kurzer Blick nach hinten lohnt sich aber auch: FC Wangen, VfB Friedrichshafen, FC Albstadt und FV Olympia Laupheim hießen die Gegner der vergangenen Wochen. Siege gegen den VfB und Albstadt, knappe Niederlagen in Wangen und in Laupheim ‐ zum Angriff auf die Topplatzierungen reicht es zwar noch nicht für Gadeks Mannschaft. Trotzdem ist der Trainer nicht unzufrieden: „Außer gegen Wangen haben wir immer mindestens ein Tor gemacht ‐ wir haben im Oktober neun Punkte geholt.“

Gadek ist voll des Lobes über seine jungen Spieler: „Einige haben in den letzten Wochen noch mal einen großen Sprung gemacht.“ Namentlich hebt der Coach seinen Torwart Maksym Fedorenko hervor: „Hier bin ich unserem Torwarttrainer Kevin Kraus sehr dankbar ‐ er macht einen tollen Job.“

Wichtige Spieler kehren in den Kader zurück

Dass es in Laupheim nicht zu mehr reichte, lag Gadek zufolge auch an Verletzungen und Krankheiten: „Marko Föger war nach seinem grippalen Infekt noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte“, berichtet der Trainer. Markos Bruder Luka fehlte ganz und damit seine körperliche Präsenz im defensiven Mittelfeld. Gadek brachte den jungen Ajdin Durakovic auf der Sechs: „Ajdin war viel unterwegs und hat seine Sache sehr gut gemacht, obwohl die Position für ihn ungewohnt ist.“ Die Föger-Brüder und auch Niklas Bolgert sind jetzt wieder fit. Dementsprechend sind die Ambitionen für Sonntag: „Die vermeintlich großen Namen haben wir hinter uns“, meint Gadek. Jetzt kommen die letzten fünf Spiele in diesem Jahr. „Wir sind zu Hause stark und wollen einen Dreier.“