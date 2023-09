Ravensburger U23 trifft auf spielstarken Gegner

Der Tabellendritte SV Mietingen ist neben Tabellenführer TSG Balingen II das einzige Team, das nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen ist. Am Samstag (15.30 Uhr) will die U23 des FV Ravensburg an dieser Tatsache etwas ändern.

„Das ist ein schwer bespielbarer Gegner, der einen sehr guten Saisonstart hatte“, meint FV-Trainer Thomas Gadek und hebt eine Qualität besonders hervor: „Sie haben eine starke Offensive, die jederzeit aus dem Nichts heraus ein Tor machen kann.“ 16 Treffer in fünf Spielen ‐ das ist in der Tat eine Hausnummer. Was Gadek dagegensetzen will? Wie immer lässt sich der Trainer nicht tiefer in die Karten schauen: „Wir müssen unseren Matchplan umsetzen, dann können wir auch in Mietingen etwas holen.“

Der Kapitän hat sich verletzt und fällt aus

Gadek berichtet von einer intensiven Trainingswoche mit einem klaren Ziel: „Wir müssen in vielen Situationen spritziger werden ‐ darauf haben wir den Schwerpunkt gelegt.“ Die fehlende Spritzigkeit hatte Gadek bei seinem Team nach dem 1:1 gegen den TSV Heimenkirch kritisiert. Eher ungewohnt in dieser noch jungen Saison: Weil die Partie parallel zum Spiel der ersten Mannschaft in der Oberliga stattfindet, wird es keine Verstärkung durch Spieler geben, die zwei Ligen höher nicht zum Einsatz kamen. Außerdem hat sich Kapitän Julian Flock im Training an den Adduktoren verletzt und fällt aus.

Marko Föger ist dagegen zurück aus dem Urlaub ‐ der Mittelstürmer fehlte mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Fähigkeit, Bälle festzumachen, und seiner Abschlussstärke gegen Heimenkirch. In den Urlaub verabschiedet hat sich nun Niklas Bolgert. Der junge Offensivmann kam zwar bisher meist nur von der Bank, ihm gehört mit seinen technischen Fähigkeiten aber die Zukunft.