Ravensburger U20 startet in die Play-offs

Am Wochenende starten die Eishockeyjunioren des EV Ravensburg mit zwei Heimspielen gegen den Mannheimer ERC (Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr) in die Play-offs. Nach ihrer „Freikarte“ für das Viertelfinale beginnt die U20 gleich im Halbfinale. Beide Spiele finden in der CHG-Arena statt.

Darum dürfen manche Teams nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen

Diese Konstellation ergibt sich dadurch, dass Selb, Weiden sowie Peiting nicht an den Play-offs teilnehmen dürfen. Diese drei Vereine haben laut Mitteilung des EV Ravensburg von einer Klausel Gebrauch gemacht, wonach bis zu fünf zusätzliche transferkartenpflichtige ausländische Spieler eingesetzt werden durften, um die Spielfähigkeit sicherzustellen. Wer zu diesem Mittel greifen musste, darf an Aufstiegsspielen nicht teilnehmen.

Damit blieben von acht Vereinen fünf übrig, darunter der EVR. Sollte ein drittes Spiel notwendig werden, muss die Ravensburger U20 nach Mannheim reisen. Der Blick auf die Hauptrunde verspricht ein spannendes Duell. Von fünf Spielen hat der EVR zwei gewonnen, der MERC drei. Das andere Halbfinale bestreiten der Deggendorfer SC und der EHC Klostersee.