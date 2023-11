Ravensburger U20 rückt auf Platz fünf vor

Im fünften Aufeinandertreffen ist den Junioren des EV Ravensburg der zweite Sieg gegen den Mannheimer ERC gelungen. Mit dem 3:1 rückten die Oberschwaben an den Kurpfälzern vorbei auf Rang fünf vor. Im Mittelfeld der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) III Süd geht es unverändert eng zu. Den Dritten 1. EV Weiden und den Sechsten Mannheimer ERC trennen nur zwei Punkte.

Zu Beginn steckte den Ravensburgern offenbar noch die lange Anfahrt in den Knochen. Schon nach 15 Sekunden stand es 1:0 für Mannheim. Der EVR schaffte es danach auch in zwei Powerplay-Situationen nicht, einen Treffer zu erzielen, überstand aber auch zwei Unterzahlspiele. Doch schon 44 Sekunden nach Anpfiff des letzten Drittels fiel der Ausgleich durch Daniel Kern. Zwei kleine Strafen kurz hintereinander brachten den EVR aber wieder in Bedrängnis. Als diese Phase überstanden war, bekam Mannheim in der 50. Minute einen Penalty zugesprochen. Nikita Manuilov parierte. In der 54. Minute schoss Maxim Kessler das 2:1, Mikhail Sokolov sorgte in der 58. Minute in Überzahl für das Ravensburger 3:1. Strafen: Mannheim 16 Minuten, EVR 10 Minuten.

Zwei Ravensburger U17-Spieler handeln sich Sperre ein

Auch die anderen Nachwuchsmannschaften des EV Ravenburg haben ihre Spiele gewonnen. Zum vierten Mal in dieser Saison hat die U17 den Heilbronner EC geschlagen und bleibt damit in der Bayernliga im Rennen um den Aufstieg. Einziges Ärgernis: Nach einer Keilerei kurz nach Beginn des letzten Drittels mussten zwei Spieler von jeder Seite vorzeitig zum Duschen. Die beiden Ravensburger werden kommendes Wochenende beim wichtigen Spiel beim direkten Konkurrenten 1. EV Weiden (Sonntag, 11 Uhr) fehlen. Strafen: Heilbronn 22 Minuten + 2 x 20 Minuten; EVR 26 Minuten + 2 x 20 Minuten.

Die U15 des EVR spielt auch in der Bayernliga. In ihrer Endrundengruppe sind die Oberschwaben unverändert sehr gut unterwegs. Beim EC Peiting gelang ein 7:3-Erfolg. Drei Tore steuerte Maxim Kinast bei. Strafen: Peiting 10 Minuten, EVR 8 Minuten.

In der Meldeklasse A siegte die U11 des EVR mit 12:9.

Frauen mit deutlicher Niederlage

Eine Packung gab es für die Frauen in der Landesliga Bayern. Beim Tabellenzweiten ESC River Rats Geretsried verlor Ravensburg mit 0:13. Bis zur Führung der Gäste dauerte es nur fünf Minuten. Im Schlussdrittel beendete Geretsried den Torreigen 15 Sekunden vor Ende. Strafen: EVR 10 Minuten, Geretsried 8 Minuten.