Ravensburger U20-Junioren siegen zweimal

Mit einem 2:1 gegen beim EC Peiting und einem 3:0 im Heimspiel gegen den gleichen Gegner haben die U20-Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III Platz vier in der Tabelle erobert. In der Bayernliga waren sowohl die U17 als auch die U15 des EVR auswärts nicht zu stoppen.

Deutsche Nachwuchsliga III:

In Peiting hatte der EVR zwei Überzahlsituationen im ersten Abschnitt und eine im zweiten nicht nutzen können. Erst in der 48. Minute erzielte Robin Böhm das 1:0 für die Ravensburger. In der 54. Minute nutzte Peiting ein Powerplay zum Ausgleich. Nach einer überstandenen Unterzahl schoss Maxim Kessler zweieinhalb Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für den EVR.

Im Heimspiel machte Ravensburg gegen die mit nur zwei Reihen angereisten Gäste von Beginn an Druck. In der siebten Minute erzielte wiederum Böhm das 1:0. Ravensburg hatte deutlich mehr Chance, versäumte es aber, mit einem zweiten Tor für Sicherheit zu sorgen. Glück hatten die Gastgeber, als in der neunten Minute bei einem Schussversuch vor dem leeren Eck des EVR-Gehäuses dem Peitinger der Stock brach. Erst in der 34. Minute erzielte Lars Schulz das 2:0. Das Spiel war fortan geprägt vom Versuch der Peitinger, den Anschlusstreffer zu schießen. Glück hatte der EVR in der 53. Minute, als es nach einem Ellbogencheck nur zwei Minuten Strafe gab, während die Peitinger wegen der Verletzung ihres Spielers vehement eine größere Strafe forderten. Die Gäste machten viel Druck im Powerplay, doch kurz nach der Unterzahl sprang ein Schuss von Alexander Rudkovski von der Lattenkante zum 3:0 ins Tor.

U17-Bayernliga: Bad Aibling - EV Ravensburg 0:11 (0:4, 0:4, 0:3).

Die U17 des EVR bleibt mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel auf Kurs und hat auch ihr Torverhältnis auf +30 deutlich verbessern können. Die Tore erzielten Yaroslav Raivakhovskyi (3), Artur Myshkin, Ilja Katjuschenko (3), Adrian Breg, Arthur Kreider. Lars Schulz und Georg Lagoda.

U15-Bayernliga: Peiting - EV Ravensburg 2:11 (1:3, 0:2, 1:6).

Mit ihrem dritten Sieg in der Platzierungsrunde lässt die U15 des EVR die Vorrunde vergessen und liegt auf Platz drei ihrer Gruppe. Die Ravensburger Torschützen waren Maxim Kinast (2), Kirill Krening (2), Noel Naimiller, Lua Schmelzer, Dion Zerr, Artom Maul, Ewald Hausch (2) und Iwan Lengle.

U13-Bayernliga: Selb - EV Ravensburg 3:6 (1:1, 2:3, 0:2).

Die U13 des EVR hat auch ihr zweites Spiel in der Platzierungsrunde gewonnen. In Selb gerieten die Ravensburger in Rückstand, drehten dann aber das Spiel und ließen im Schlussdrittel nichts mehr anbrennen. Die Tore erzielten Julian Volek, Jascha Kinast, Alexander Elzer (2), Luis Hochhalter und Jan Mehnert.