Ravensburger U20-Junioren gewinnen weiter

Die U20-Junioren des EV Ravensburg bleiben auf der Erfolgsspur. Mit dem 11:3 beim HC Landsberg gelang den Oberschwaben in der Deutschen Nachwuchsliga schon der vierte Sieg in Serie.

Nach einem Schützenfest sah es zunächst nicht unbedingt aus. Das 1:0 durch Oleg Gettinger in der achten Minute glich das Schlusslicht nur fünf Sekunden später aus. Landsberg ging sogar in Führung, doch dank eines Tores von Alexander Rudkovski in der 19. Minute gingen beide Teams mit einem 2:2 in die erste Drittelpause.

Zu Beginn des zweiten Drittels brachten Robin Böhm und Mikhail Sokolov den EVR mit zwei schnellen Treffern mit 4:2 in Führung. Landsberg schaffte noch einmal den Anschlusstreffer, innerhalb von eineinhalb Minuten war der EVR danach allerdings durch Böhm und Sokolov sowie durch Maxim Gramatik dreimal erfolgreich und lag klar mit 7:3 vorne. Das Schlussdrittel gehörte klar Ravensburg. Zweimal Rudkovski sowie Philipp Wirz und Tim Reiner besorgten den 11:3-Endstand. Strafen: Landsberg 12 Minuten, EVR 14 Minuten.

U13 mit ausgeglichener Bilanz

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die U13 des EV Ravensburg in der Platzierungsrunde in der Bayernliga. Einmal mehr bewies der ERSC Ottobrunn, dass sich auch in einem Freiluftstadion sehr gute Jugendarbeit machen lässt. Die Führung durch Danil Lengle in der neunten Minute sollte das einzige EVR-Tor in diesem Spiel bleiben. Glücklich für die Gäste war der Ausgleich nur eine Sekunde vor Drittelende. Im zweiten Drittel ging Ottobrunn in der 36. Minute in Führung und sicherte sich am Ende durch einen überlegenen Schlussabschnitt einen 5:1-Sieg. Strafen: EVR 6 Minuten, Ottobrunn 4 Minuten.

Gegen Selb war dann die U13 des EVR das klar dominierende Team. Nach dem ersten Drittel stand es bereits 3:0. Mitte des zweiten Drittels steigerte Selb durch zwei Tore (1:3, 2:4) die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Aber die Ravensburger waren am Sonntag zu stark und siegten mit 10:4. Strafen: EVR 10 Minuten, Selb 12 Minuten.