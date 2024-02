Ravensburger U17 steht vor dem größten Erfolg seit 15 Jahren

Die aktuelle Saison könnte für den EV Ravensburg zu einer historischen werden. Im positiven Sinne, denn die U17 könnte etwas bisher nicht Erreichtes schaffen. Es scheint möglich, den ersten bayerischen Meistertitel in einer Jugendklasse nach Ravensburg zu holen. Schon der der Aufstieg in die Deutsche Nachwuchsliga wäre außergewöhnlich und der größte Erfolg einer Nachwuchsmannschaft des EVR seit 15 Jahren. Ein großer Schritt ist nun am Samstag möglich, wenn die Ravensburger ab 17 Uhr in der CHG-Arena das womöglich vorentscheidende Topspiel gegen den Bayernliga-Zweiten EHC Klostersee bestreiten.

Gewinnen die Ravensburger, würde ihr Vorsprung auf den Verfolger auf elf Punkte anwachsen, womit zur bayerischen Meisterschaft und Teilnahme an den DNL-Aufstiegsspielen nur noch ein Pünktchen notwendig wäre. Selbst wenn die Ravensburger verlieren, hätte das Team von Trainer Stephan Jürgens noch alle Karten selbst in der Hand. Dann dürfte der EVR in den restlichen Spielen gegen untere Mannschaften nicht mehr als zwei Punkte liegen lassen. Und das ist auch realistisch: Die U17 hat in dieser Saison noch keine Niederlage kassiert und ist seit 20 Spielen ungeschlagen. Mit +44 ist auch die Tordifferenz deutlich besser als die des Verfolgers aus Grafing.

Trainer Eskola wird ein breites Aufgebot zur Verfügung stehen

Ihr letztes Heimspiel in der Landesliga-Hauptrunde hat die erste Mannschaft des EV Ravensburg. Am Sonntag um 18.30 Uhr treffen die Oberschwaben auf den ERC Sonthofen. Die Allgäuer sind Tabellenführer und werden alles daran setzen, am Ende auch an der Spitze zu stehen. Für den EVR wird es bis zum Schluss darauf ankommen, ob Platz sieben vor dem ERSC Ottobrunn zu halten ist. Davon hängt ab, ob Waldkraiburg oder Haßfurt der Gegner in der ersten Play-off-Runde sein wird. Sonntags kann Trainer Pyry Eskola auf die meisten der Berufstätigen und der Auszubildenden im Kader zurückgreifen, sodass ihm wieder ein breites Aufgebot zur Verfügung stehen müsste.