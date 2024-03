Ravensburger U17 steht vor dem größten Erfolg

Die U17 des EV Ravensburg steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) II und damit vor dem größten Erfolg einer Ravensburger Jugendmannschaft seit 15 Jahren. Im ersten Relegationsspiel fertigte der EVR den EHC Straubing mit 17:1 ab. Straubing müsste das Rückspiel mit 17 Toren Abstand gewinnen, um Ravensburg noch abzufangen. Das scheint kaum möglich zu sein.

Zwei Strafen in den ersten anderthalb Minuten

Dabei begann das Spiel überhaupt nicht nach dem Geschmack des EVR. Vor mehr als 200 Zuschauern gab es schon nach 15 Sekunden die erste Strafzeit - nach 90 Sekunden folgte eine zweite. Bei zwei Spielern weniger auf dem Eis verhinderte EVR-Goalie Nils Waldherr mehrfach, dass der Tabellenletzte der DNL II Süd mit einer Führung ein ganz anderes Vorzeichen für dieses Spiel gesetzt hätte.

Kaum wieder vollzählig, sorgte der EVR für klare Verhältnisse. Arthur Kreider schloss eine schöne Kombination mit einem platzierten Schuss zum 1:0 ab (5.), in Überzahl legte Ilja Katjuschenko das 2:0 nach (8.). Nun kombinierte sich das von Stephan Jürgens und Jan Benda betreute Team nach Herzenslust durch die Straubinger Reihen. In der 14. Minute hieß es bereits 6:0.

Diesen Kantersieg hätte kaum jemand erwartet

Ins Mitteldrittel gingen die Gäste wesentlich kompakter, während Ravensburg zunächst den Druck des ersten Abschnitts vermissen ließ. Die Konsequenz: Ein von einer Ravensburger Kufe abgefälschter Schuss rutschte in der 22. Minute ins Tor. Straubing witterte Morgenluft, was aber von Arthur Kreider mit dem 7:1 (26.) beendet wurde. Die Gegenwehr der Gäste erlahmte, die Tore fielen mitunter im Minutentakt bis zum 12:1 zur zweiten Pause. Im Schlussdrittel legte der EVR sofort nach. Ilja Katjuschenko schoss in der 58. Minute das 17. Tor zu einem Kantersieg, den in dieser Höhe sicher die Wenigsten erwartet hatten. Am Sonntag ist das Rückspiel in Straubing.

Die Torschützen des EVR waren Arthur Kreider (3), Ilja Katjuschenko (5), Devid Teilhof, Yaroslav Ravaikovskyi, Martin Freling, Adrian Breg (2), David Kutscher, Maxim Kinast und Alexander Nidens (2).

Extra angefertigte Goldmedaillen

Die Bayerische Eissportverband hat die U17 des EV Ravensburg nach dem Sieg gegen Straubing noch für die Meisterschaft in der Bayernliga, der höchsten Klasse auf Landesebene, geehrt. Alfred Doenicke, stellvertretender Eishockeyobmann des BEV, überreichte Goldmedaillen, die der BEV erstmals für eine Meisterehrung fertigen ließ. Erstmals holte eine EVR-Mannschaft, in der auch drei Mädchen spielen, eine bayerische Meisterschaft nach Ravensburg.