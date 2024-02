Ravensburger U17 steht kurz vor dem Titel

Die U17 des EV Ravensburg hat das vorentscheidende Spiel in der Eishockey-Bayernliga gegen Verfolger EHC Klostersee mit 5:1 gewonnen. Damit ist der EVR nur noch einen Punkt von der bayerischen Meisterschaft und der Teilnahme an der Relegation zur Deutschen Nachwuchsliga (DNL) entfernt.

Alle Beteiligten gehen laut Mitteilung der Ravensburger davon aus, dass das Team nach 21 ungeschlagenen Spielen in Folge auch noch den letzten Punkt in den drei ausstehenden Partien gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion holen wird.

Spannend und hochklassig

Rund 200 Zuschauer sahen ein spannendes und hochklassiges U17-Spiel. David Kutscher sorgte mit dem 1:0 in der dritten Minute für einen Start nach Maß. Nur 90 Sekunden später lief Yaroslav Raivakhovksyi alleine auf den Klosterseer Goalie zu und versenkte die Scheibe zum 2:0. Der EVR hatte das Spiel klar im Griff, ließ aber mit zunehmender Zeit dem EHC Klostersee viel Raum bei den Angriffen. In der 16. Minute bekamen die Ravensburger die Scheibe nicht aus dem Drittel und die Gäste verkürzten.

Ins zweite Drittel ging der EVR wieder wesentlich konzentrierter. In der 28. Minute schloss Arthur Kreider eine Kombination aus kurzer Distanz zum 3:1 ab. Raivakhovksyi hatte Sekunden danach mit einem Alleingang die große Chance zum vierten Treffer, vergab aber. Dann war der Gästetorhüter bereits ausgespielt, doch zwei Ravensburger schoben die Scheibe am leeren Tor vorbei. Nun musste EVR-Goalie Nils Waldherr mehrfach retten. Klostersee fehlte aber das letzte Quäntchen Glück, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.

U20 trifft in den Play-offs auf Mannheim

Im Schlussdrittel hielt der EVR den Druck konstant hoch und war nun wieder das dominierende Team. In der 47. Minute gelang Kreider mit dem 4:1 eine Vorentscheidung. Alexander Nidens schoss zweieinhalb Minuten vor dem Ende das 5:1.

U20, DNL III: Mit einem 5:2-Erfolg und einer 3:4-Niederlage sind die U20-Junioren des EVR aus Grafing zurückgekehrt. Da der Mannheimer ERC gegen Peiting verloren hat, reichen die drei Punkte aber, um sich im Play-off-Halbfinale das Heimrecht gegenüber dem MERC zu sichern.

Nach zwei Siegen am abschließenden Wochenende belegt der VER Selb Platz zwei in der Abschlusstabelle der DNL III Süd. Da jedoch zu viele Spieler mit ausländischem Pass eingesetzt wurden, gehört Selb zu den drei Teams, die nicht an den Play-offs teilnehmen dürfen. Bereits für das Halbfinale qualifiziert sind neben dem EVR und Mannheim der Tabellenführer Deggendorf. Landsberg und Klostersee spielen den vierten Halbfinalisten aus.

Im ersten Spiel ging der EVR durch Daniel Pogorelow in Führung (3.), Oleg Gettinger erhöhte (20.). Alexander Rudkowski erzielte das 3:0 (29.), in der Endphase traf Daniel Ruf zum 4:0 (52.). Zwei Minuten später gelang dem EHC der Ehrentreffer, ehe Mikhail Sokolov das 5:1 machte (60.).

Im zweiten Spiel erwischte der EVR wieder einen guten Start. Robin Böhm und Oleg Gettinger trafen zum 2:0, im zweiten Drittel gelang Klostersee der Anschlusstreffer und im letzten Drittel sogar der Ausgleich. Arthur Kreider brachte Ravensburg wieder in Führung (46.), ehe das Spiel mit einem Doppelschlag der Gastgeber endete.