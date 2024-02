Ravensburger U17 macht ihr Meisterstück perfekt

Mit einem 18:0-Kantersieg gegen den ESC Geretsried hat die U17 des EV Ravensburg ihr Meisterstück in der Eishockey-Bayernliga perfekt gemacht. Das Team ist auch rechnerisch nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Nach den beiden abschließenden Heimspielen am kommenden Wochenende steht mit der Relegation für die Deutsche Nachwuchsliga die größte Herausforderung noch bevor.

Der Goalie verliert die Nerven

Die Ravensburger ließen Geretsried laut Mitteilung nie eine Chance und lagen bereits nach 22 Sekunden vorne. 5:0 hieß es nach dem ersten Drittel. Im zweiten Abschnitt erzielte der EVR erneut zwei schnelle Tore. Dann kassierte Geretsrieds Goalie eine Matchstrafe, da er mit einem Ausrüstungsgegenstand geschlagen hatte. In der fünfminütigen Überzahl folgten vier Ravensburger Treffer zum 11:0, am Ende des Drittels hieß es 14:0. Im Schlussdrittel versuchte der EVR phasenweise zu zaubern, verlor darüber aber auch den letzten Druck nach vorne. Es blieb bei vier weiteren Treffern. Dennoch lagen zweieinhalb Minuten vor dem Ende die Nerven blank, was zu einer Hinausstellung auf jeder Seite führte.

Die Tore für den EVR erzielten: Alexander Nidens, (3), Arthur Kreider (3), Maksym Filonich (3), Ilja Katjuschenko, David Kutscher, Moritz Schreier, Georg Lagoda, Artur Myshkin (2), Lars Schulz (2) und Adrian Breg.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg - SC Riessersee 6:1. - Mit einer überzeugenden Leistung hat die U15 des EVR den Anschluss in der Spitzengruppe gehalten. Schon nach 14 Sekunden fiel das 1:0 für den EVR, gut eine Minute vor der ersten Pause das 2:0. Mit Toren in der 26. und 33. Minute baute Ravensburg die Führung aus. Mit dem 5:0 kurz nach Beginn des Schlussdrittels war die Partie endgültig entschieden. Die Torschützen des EVR waren: Noel Naimiller (3), Niklas Ort, Dion Zerr und Robin Waldherr.

U13-Bayernliga: EHC Bayreuth - EV Ravensburg 12:11 (6:2, 3:5, 3:4). - Das torreichste Spiel der Saison hat der EV Ravensburg nach verrücktem Verlauf knapp verloren. Bayreuth traf in den ersten 14 Minuten viermal und führte nach dem ersten Drittel mit 6:2. Bis zur zweiten Pause verkürzte der EVR auf 7:9. Im Schlussdrittel drehte Ravensburg die Partie und führte mit 10:9 (50.). Doch am Ende jubelte Bayreuth.