Ravensburger U17 bleibt vor dem Spitzenspiel auf Kurs

Positiv war am vergangenen Wochenende die Leistung der U17 des EV Ravensburg. Für die U20, U15 und die U23 gab es dagegen Niederlagen.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: VER Selb - EV Ravensburg 8:1. - Das war ein gebrauchter Nachmittag für die EVR-Junioren. In Selb unterlagen sie mit 1:8 und mussten in der Tabelle dem Mannheimer ERC Platz zwei überlassen. Schon die Vorbereitung auf das Spiel stand unter keinem guten Stern. Trainer Jan Benda musste laut Mitteilung auf einige kranke oder verletzte Spieler verzichten. Die Gastgeber gingen in der sechsten Minute in Führung. Das mit zwölf Feldspielern ohnehin schmale Ravensburger Aufgebot wurde in der neunten Minute noch zusätzlich dezimiert, nachdem Daniel Mat nach einem Check von hinten eine Spieldauerdisziplinarstrafe bekam. Selb nutzte die Überzahl zum 2:0, Alexander Rudkovski hielt mit dem 1:2 in Unterzahl den sportlichen Schaden in Grenzen. Eine halbe Minute vor der ersten Pausensirene erhöhte Selb aber auf 3:1, im zweiten Drittel auf 5:1. Das Spiel war entschieden.

U17, Bayernliga: EV Ravensburg - Germering 10:0. - Die Generalprobe eine Woche vor dem vermutlich entscheidenden Heimspiel gegen den EHC Klostersee ist der U17 des EV Ravensburg mit einem 10:0 gegen Germering hervorragend gelungen. Die Ravensburger gehen bei einem Spiel mehr mit acht Punkten Vorsprung und einer um 44 Treffer besseren Tordifferenz am Samstag (17 Uhr/CHG-Arena) in das Spitzenspiel. Der EVR ließ Germering nie eine Chance. Fünf Minuten dauerte es bis zur Führung durch Devid Teilhof. Nach weiteren fünf Minuten erzielte Ilya Katjuschenko das 2:0, dreieinhalb Minuten später Lars Schulz den 3:0-Pausenstand. Georg Lagoda zum 4:0 sowie drei weitere Treffer durch Schulz, davon zwei in Überzahl, sorgten für klare Verhältnisse. Im letzten Drittel spielte Ravensburg drückend überlegen, brauchte aber bis zur 54. Minute, bis Adrian Breg zum 8:0 erfolgreich war. Alexander Nidens und Ilya Katjuschenko vier Sekunden vor Schluss schraubten das Ergebnis in zweistellige Höhe.

U15, Bayernliga: EV Ravensburg - ESV Kaufbeuren 4:5 n.P. - Einen Eishockeykrimi erlebten die Zuschauer im Allgäu-Oberschwaben-Derby. Kaufbeuren ging in der 25. Minute in Führung, der EVR benötigte aber nur 37 Sekunden für den Ausgleich durch Ewald Hausch. Eine halbe Spielminute später sorgte Luke Schmelzer für die Ravensburger Führung, die Maxim Kinast auf 3:1 ausbaute (36.). Turbulent wurde es in der 39. Minute: Nach einer Rangelei gab es mehrere Strafen und eine Spieldauer - dem EVR bescherte dies drei Minuten Überzahl im letzten Drittel. Das Powerplay war aber zu behäbig und blieb ohne Wirkung. Danach hatte Kaufbeuren vier Minuten Überzahl. Die Allgäuer nutzten die Chance zum Anschlusstreffer. In der 48. Minute glichen sie aus. Der EVR hatte bei etlichen Alleingängen beste Chancen, wieder in Führung zu gehen. Stattdessen schlug zwei Minuten vor dem Ende ein Fernschuss unter der Latte des EVR-Gehäuses ein. Das Team bäumte sich nochmals auf. Zwölf Sekunden vor dem Ende kullerte die Scheibe über die Linie des Kaufbeurer Tores, doch die Schiedsrichter hatten abgepfiffen. Zwei Sekunden vor dem Ende dann noch das 4:4 durch Schmelzer. Im Penaltyschießen nahm aber Kaufbeuren den Zusatzpunkt mit.

U13, Bayernliga: EV Ravensburg - EHC München 6:10. - Sechs Gegentore muss der EHC München, Tabellenführer der Platzierungsrunde, nicht jeden Tag hinnehmen. Insofern konnten die Ravensburger ganz zufrieden sein. Allerdings können sich die Münchner auf ihre Offensive verlassen, sodass am Ende doch ein klarer Sieg zu Buche stand. Die Tore für den EVR erzielten Leandro Schatz (2), Jascha Kinast, Ferris Reiter, Luis Hochhalter und Benjamin Schreier.