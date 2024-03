Ravensburger U17 bestreitet erstes Aufstiegsspiel

Nach der Meisterschaft geht es für die U17 des EV Ravensburg nun um den Aufstieg in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL II). Das erste Relegationsspiel bestreitet das Team am Sonntag um 12 Uhr gegen den EHC Straubing. Bereits am Samstag tritt die U20 zum entscheidenden Halbfinalspiel in der DNL III beim Mannheimer ERC an.

Die U17 ist ungeschlagen bayerischer Meister geworden. Dafür wird die Mannschaft am Sonntag nach dem Spiel vom Bayerischen Eissportverband geehrt. Bevor der stellvertretende Eishockeyobmann Alfred Doenicke die Leistung des Teams in der Meisterrunde würdigen wird, geht es gegen Straubing um das große Saisonziel Aufstieg. Es wäre der größte Erfolg einer EVR-Nachwuchsmannschaft seit dem Aufstieg der Junioren in die Bundesliga vor 15 Jahren.

Entscheidendes Halbfinalspiel

Am Tag zuvor geht es für die U20 in Mannheim um den Finaleinzug. Am vergangenen Wochenende ließ der EVR einem 4:5 nach Verlängerung ein überzeugendes 4:1 gegen den MERC folgen. Sollte das Finale erreicht werden, geht es um den Aufstieg in die DNL II und damit eine Klasse, die die EVR-Junioren noch nie erreicht haben.