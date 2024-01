Elitär, arrogant, militärisch strukturiert: Diese Begriffe fallen manchem Ravensburger ein, wenn er an das Trommlerkorps der Gymnasien beim Rutenfest denkt. Die Gruppe setzt sich seit dem vergangenen Sommer daher mit diesen Anwürfen auseinander und leitet einen Reformprozess ein. Ein Überblick, wie es weitergehen soll.

Neben den Rutentrommlern ist das Korps der Ravensburger Gymnasien, das Troko, die traditionsreichste Gruppe am Rutenfest. Ihre älteste bekannte Erwähnung datiert aus dem Jahr 1865. Aber wie es bei Traditionen so ist: Die Zeiten ändern sich. Und daher hat das Troko beschlossen, sich zu reformieren.

Die Gründe sind bekannt. Während sich Jungen im Teenageralter in früheren Jahren beinah darum prügelten, beim Troko dabei zu sein, fehlt inzwischen der Nachwuchs. Im vergangenen Jahr mussten Ehemalige einspringen. Nicht mehr alle Schulfahnen konnten bei Auftritten gemeinsam geschultert werden.

Jugendliche wollen weniger Verpflichtungen

Ein Phänomen, das auch andere Gruppen betrifft. Freizeit ist immer wichtiger für junge Leute, die Probenzeit über Monate hinweg vor dem Rutenfest hingegen sehr aufwendig. Außerdem gibt es auch noch Mädchen oder den Fußballverein, womit man gerne Zeit verbringt. Oder man muss fürs Abitur lernen.

Hinzu kommt bei den Trokos: Ihr militärisch anmutender Auftritt in Reih und Glied ohne Lächeln im Gesicht kommt bei vielen Jugendlichen nicht mehr gut an.

Für einigen Aufruhr sorgte daher der Auftritt zweier ehemaliger Rutenhauptmänner im vergangenen Jahr mit Vorschlägen für eine Veränderung des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien. Florian Magdalenc, Vorsitzender des Troko-Fördervereins, war mit ihnen in einem guten Gespräch, wie er sagt. Aber:

Wir waren früher dran, haben schon zuvor über Veränderungen nachgedacht. Florian Magdalenc

Und so sollen die aussehen:

Viele Proben, hohe Kosten

Proben und Auftritte: Das Troko hat mit rund 600 Auftritten rund ums Rutenfest das größte Programm aller Gruppen in Ravensburg. Eventuell, so Magdalenc, müsse man diese Herausforderung reduzieren. Dasselbe soll künftig für die Vorbereitung gelten. Der Zeitaufwand im Vorfeld sei ein „immenser Anspruch“, vielleicht sei man „übers Ziel hinausgeschossen“. Künftig wird daher vor dem Fest nicht mehr fünf Mal in der Woche geprobt, sondern nur noch zwei Mal. Dadurch solle aber die Qualität der Auftritte nicht leiden, sofern das möglich ist.

Nachwuchs: Das Troko hat sich bei Elternabenden vorgestellt und bietet nun „Schnupperproben“ an. Auch wenn Florian Magdalenc nach eigener Aussage aktuell nicht sagen kann, ob die Zahl der 24 Aktiven im Korps voll wird, deuten diese Werbeaktion darauf hin, dass die Suche nach neuen Mitgliedern nicht einfach ist.

Kosten: Auch das war in der Vergangenheit ein Problem. Wer beim Troko mitmachen wollte, musste Geld mitbringen. Für Schuhe, Hemd, Hose und Käpple. Bereits im vergangenen Jahr sagte Magdalenc, die Teilnahme am Korps dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Daher hat der Förderverein die Kosten um die Hälfte reduziert. Das heißt: Zwischen 400 und 600 Euro müssen die Aktiven beisteuern, mehr nicht.

Alkohol: Offenbar, so das Ergebnis einer Schülerbefragung, denken viele Jugendliche, dass bei den Trommlergruppen ständig gesoffen wird und das als Ritual dazu gehört. Darauf haben sie keine Lust.

Viele sagen, das möchte ich nicht, da will ich nicht mitmachen. Florian Magdalenc

„Klarer Kopf - volles Herz“ ist daher das neue Credo des Troko. Anders ausgedrückt: Alkohol ist nicht verboten, aber kein Muss.

„Weniger Militärhaufen“

Leitbild: Das Troko möchte sich neu definieren. „Wir haben den Ruf eines Militärhaufens“, sagt der Fördervereinsvorsitzende offen. Daher werde man intern die steifen Hierarchien abschleifen. Die Oberchargen sollen nicht nur Manager sein, während die Vortrommler die Hilfsarbeit übernehmen. Gemeinsam wolle die Gruppe künftig als Team arbeiten. Dabei, und auch beim Antrommeln nach außen hin, sollten die Troko-Mitglieder „nicht nur stocksteif dastehen, sondern Freude bereiten“.

Ehemalige: Während die Aktiven stramm von einer Adresse zur nächsten gehen, finden sie oftmals eine Schar von ehemaligen Troko-Mitgliedern hinter sich, die mitunter eine gehörige Bierfahne vor sich hertragen. Auch auf sie möchte der Förderverein zugehen. Sie sollen anders auftreten als bisher. Denn sie seien „ein Spiegel für uns alle“, wie es heißt.

Mädchen sollen nicht dazu gehören

Mädchen: Chauvinismus wird dem Ravensburger Trommlerkorps immer wieder vorgeworfen. Weil es dort nur Jungs gibt? Weil es sogenannte Trommlerbräute gibt? Offenbar ein schwieriges Thema, auch intern. Eine Troko-Arbeitsgruppe für diesen Bereich kam bisher noch zu keinem Ergebnis. Klar sei aber, so Florian Magdalenc, dass das Troko eine Männertruppe bleibt: „Wir haben die neue Gruppe der Turmfalken (erste Mädchengruppe am Rutenfest, Anm. d. Red.) von Anfang an unterstützt und tun das weiterhin. Damit ist das Thema Teilnahme von Frauen bei uns ad acta gelegt.“

Öffnung für andere Schüler: Das Troko ist eine Gruppe von Gymnasiasten. Könnten sich da nicht auch andere Schüler einbringen? Nein, sagt Magdalenc und begründet das so: „Wir stellen uns jetzt unseren Problemen, müssen uns zunächst um unser Eigenes kümmern. Bevor wir das auf andere übertragen.“