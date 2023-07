Die Fahnenschwinger St. Konrad sind verärgert. Obwohl sie eine organisierte Gruppe, mehrheitlich aus Gymnasiasten bestehend, sind, dürfen sie beim sogenannten Shoot Out am Adlerschießen des Rutenfests nicht dabei sein, sondern laufen unter ferner liefen. Das, so ihr Wunsch, soll sich ändern. Das Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien zeigt sich dafür offen.

Die Gymnasiasten der Fahnenschwingergruppe St. Konrad dürfen erst relativ spät auf den Adler anlegen. (Foto: Felix Kästle )

Die Fahnenschwingergruppe besteht aktuell aus 25 Aktiven, 14 davon besuchen das Gymnasium. Aufgrund der Ravensburger Rutenfesttradition nehmen diese Schüler an den unterschiedlichen Schießwettbewerben teil. Was die Gruppe ärgert: Während ihre Vertreter beim Wappen– und Bogenschießen in einer Riege relativ weit vorne antreten dürfen, sind sie beim Adlerschießen immer erst in Riege 20 bis 25 dran.

Fahnenschwinger haben Probleme mit ihren Adressen

Stephan Rückgauer, Vorsitzender des Fördervereins der Fahnenschwingergruppe des Bildungszentrums St. Konrad, hat das beim Ravensburger Trommlerkorps, das das Adlerschießen organisiert, moniert. Ihm gehe es nicht um bessere Gewinnchancen für seine Jungs, sondern vor allem um interne Abläufe. Durch den späten Zeitpunkt des Adlerschießens könne die Gruppe am Rutendienstag bei viel weniger Adressen antrommeln. Rund 140 davon haben die Buben an den Tagen des Rutenfests. Rückgauer schlägt daher vor, dass die Fahnenschwinger künftig auch am Shoot Out teilnehmen dürfen oder zumindest als Riege 0 direkt im Anschluss daran.

Das Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien zeigt sich in einer Stellungnahme für eine Änderung der bisherigen Regularien offen — allerdings nicht mehr in diesem Jahr, da das zu kurzfristig wäre. Es verweist zudem auf die Verantwortung, die das Troko, die Landsknechte und die Adlerschützinnen in Sachen Sicherheit beim Schießwettbewerb übernehmen.

Vorwurf: Gruppe fordert nur, aber engagiert sich nicht

Wörtlich heißt es: „Die Fahnenschwinger St. Konrad sind nicht aktiv an den Diensten, die für den Wettbewerb nötig sind, beteiligt (...) Für die Fahnenschwinger gilt seit einigen Jahren die Regel, dass die teilnahmeberechtigten Gymnasiasten der Gruppe in Riege 25 schießen können und dafür auch keine Kosten tragen müssen wie alle anderen Schüler, soweit würdigen wir heute schon ihr Engagement während des Rutenfestes.“

Das Troko habe den Fahnenschwingern zugesagt, für die Zukunft die bisherige Riege–25–Regel zu überdenken und eine bessere Riege weiter vorne zuzuteilen, damit sie zügig ihren Marschplan wieder aufnehmen könnten. Zitat: „Das ist ein vernünftiges und sachlich begründetes Anliegen der Fahnenschwinger und wir werden das mit der Gruppe besprechen, gleich noch dieses Jahr im Herbst nach den Sommerferien. Wir sind sicher, dass wir eine einvernehmliche Lösung für die Zukunft finden werden.“