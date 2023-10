In Ravensburg gibt es Gerüchte, wonach die Towerstars anstreben, die Fläche in der Eissporthalle zu verkleinern. Der Aufsichtsrat des Eishockey-Zweitligisten sagt, dass so eine Entscheidung bisher nicht getroffen sei. Dennoch wird darüber nachgedacht. Andere Nutzer sehen eine Verkleinerung der Eisfläche kritisch.

„Der ESC Ravensburg spricht sich entschieden gegen eine Verkleinerung der Eisfläche aus“, sagt Veiko Böhm, der Vorsitzende des Eissportclubs. Wie auch Winfried Leiprecht, Vorsitzender des Eissportvereins Ravensburg (EVR), befürchtet er, dass es dadurch eng wird in der Halle und das Training der Vereine beeinträchtigt.

In Nordamerika sind die Eisflächen kleiner

Nachgedacht wird bei den Towerstars offenbar über eine Verkleinerung der Spielfläche auf das sogenannte kanadische Maß. Damit spielen bereits andere Vereine ‐ auch in Europa. Die europäische Eisfläche ist zwischen 56 und 61 Meter lang und 26 bis 30 Meter breit. In der NHL ist das Spielfeld um vier Meter schmaler, also nur 26 Meter breit und teilweise nur 56 Meter lang.

Die kleinere Fläche führt zu schnelleren Spielen, hätte für die Ravensburg Towerstars aber zudem den Vorteil, dass sie in der Halle Platz gewinnen für zusätzliche Publikumsplätze ‐ Insider schätzen, der Club könnte so 800 bis 1000 Plätze hinzugewinnen und damit die Auflage für einen DEL-Aufstieg erfüllen. Mit der jetzigen Stadiongröße von 3416 Plätzen ist das nicht möglich.

Aufsichtsrat: Noch ist nichts entschieden

Auf Nachfrage von Schwäbische.de teilt der Towerstars-Aufsichtsrat schriftlich mit: „Es ist nicht entschieden, ob die Towerstars auf eine kleinere Eisfläche gehen möchten. Ab der Saison 25/26 muss die CHG-Arena mit einer sogenannten „Flex-Bande“ ausgestattet werden. Dieses ist eine Vorgabe der Berufsgenossenschaft und verringert nicht nur bei unseren Spielern, sondern auch für andere Vereine erheblich das Verletzungsrisiko. In dem Zuge sollte man entscheiden, ob es eine kleinere Eisfläche geben wird oder nicht.“

Der Aufsichtsrat bestätigt, dass die CHG-Arena nicht genügend Sitzplatzkapazitäten biete. Zusätzliche Plätze seien daher nicht nur für die DEL-Vorgaben notwendig, „sondern auch um weiterhin wettbewerbsfähig in der DEL2 spielen zu können“.

Eissportclub befürchtet Nachteile

Eine Verkleinerung der Eisfläche würde für den ESC Ravensburg nichts anderes bedeuten als eine zusätzliche Reduzierung der Eiszeiten durch die Hintertür, sagt Veiko Böhm vom ESC.

Der Hauptgrund: Schon jetzt seien die dem Verein zur Verfügung stehenden Eiszeiten „vollkommen unzureichend“. Bereits in der Vergangenheit habe der ESC (zugunsten des EVR) auf Eiszeiten verzichten müssen.

Und das, obwohl sein Verein wachse, so Böhm. Mit 42 Aktiven im Wettkampfbereich gehöre der ESC Ravensburg zu den größten und sportlich erfolgreichsten Eiskunstlauf-Leistungssportvereinen im Land. Hinzu kommen die starken Mitgliederzahlen im Breitensportbereich mit 50 Kindern und Jugendlichen sowie 40 Erwachsenen, wobei seit dem Ende der Pandemie-Restriktionen der Erwachsenenbereich einen starken Zulauf erfährt.

Veiko Böhm: „Aktuell haben wir 130 Läuferinnen und Läufer im Anfängerbereich. Das Anfängertraining findet nur an zwei Terminen pro Woche für 45 Minuten statt. Parallel hierzu erfolgen auch die Schnupperkurse. Es herrschen also in unserem Anfängertraining beinahe Publikumslauf-ähnliche Verhältnisse, was die Vermittlung eisläuferischer Fähigkeiten sehr erschwert.“

Schon jetzt beim Training viele Leute auf dem Eis

Auf ähnliche Probleme verweist auch der Vorsitzende des Towerstars-Stammvereins EVR, Winfried Leiprecht. Schon jetzt gebe es Trainingseinheiten mit einer Doppelbelegung in der Halle, „da wird es richtig eng auf dem Eis“. Zwar könne man mit seinem Verein über alles reden, aber dann müsste auch zur Sprache kommen, wie man fehlende Eiszeiten kompensiere. Ein Vorstoß des Vereins, nördlich des bestehenden Gebäudes eine kleine Begegnungs- und Bewegungshalle mit einer zweiten Eisfläche (mit richtigem Eis wie in der Arena) zu bauen, scheiterte daran, dass die dortige Fläche dafür nicht zur Verfügung steht.

Bei einer Verkleinerung des Spielfelds rechnet Leiprecht auch mit Auswirkungen auf den Publikumslauf und die Eisdisco. Die Ravensburger Stadtverwaltung sieht das nicht so. Nachdem Oberbürgermeister Daniel Rapp im Gemeinderat gesagt hatte, die Stadt plane keine Verkleinerung der Eisfläche, konkretisiert die Stadt diese Aussage auf Nachfrage nun so: „OB Rapp bezog sich in seiner Aussage darauf, dass aktuell keine Verkleinerung angedacht ist.“ Es sei zunächst Aufgabe der Vereine, sich in der Frage der Größe der Fläche abzustimmen.

Towerstars sehen keine Verschlechterung für Vereine

Diese Gespräche gab es bisher nicht. Nach Ansicht der Towerstars ist es dafür zu früh, da noch keine Entscheidung gefallen sei. Aber: „Aus den Erfahrungen von anderen Standorten wissen wir, dass eine Verkleinerung der Eisfläche auch für die anderen Vereine keine Nachteile gebracht haben.“

Vonseiten des Aufsichtsrats heißt es zudem: „Wenn die Towerstars zusätzliche Plätze für ihre Heimspiele bauen, werden sicherlich auch Kosten hierfür übernommen werden müssen.“ Leider, so der Abschluss des Statements: „Es wird immer so dargestellt, als wenn die Halle für die Towerstars betrieben wird. Von den Eiszeiten her (die zum größten Teil in Zeiten liegen, wo keine Vereine, Schulen, etc. das Eis nutzen können) ist das bei Weitem nicht so und wir tragen trotzdem mit einem erheblichen Beitrag zur Kostendeckung bei.“