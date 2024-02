In Oberhofen steht die Volksbank-Filiale seit gut vier Jahren leer und bald auch der benachbarte Getränkemarkt: Ende Februar schließt Weinkauff Pfleghar an dieser Stelle. Die Volksbank ist Eigentümerin des Geländes und wartet auf eine Baugenehmigung. Wird die erteilt, könnten dort neue Wohnungen für den Ravensburger Süden entstehen.

Bank äußert sich bisher nicht zu konkreten Plänen

Michael Detzel von der Volksbank Bodensee-Oberschwaben äußert sich nur verhalten zu dem Projekt, weil die Bank noch auf die Baugenehmigung warte.

Fünf Häuser sind auf dem Gelände von Volksbank und Getränkemarkt geplant, wie aus den Unterlagen hervorgeht, die die Stadt ihren Gemeinderäten zur Verfügung gestellt hat. (Foto: Stadt Ravensburg/Architekten Gessler, Bossert und Partner )

Grundsätzlich hat der Gemeinderat aber bereits 2022 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschlossen, wonach die Volksbank dort fünf dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 43 Wohnungen über einer Tiefgarage plant und bauen dürfte. Die Volksbank würde das Grundstück tatsächlich gerne selber bebauen. Die Bank sei auch in der Vergangenheit immer mal wieder als Bauträger aktiv gewesen, vor allem in Weingarten, so Detzel.

Letzter Öffnungstag steht schon fest

Auch wenn noch unklar ist, wann die Gebäude auf dem Volksbank-Areal in Oberhofen abgerissen werden, macht der Getränkemarkt jetzt zu. Er konnte schon dreieinhalb Jahre länger dort bleiben als ursprünglich gedacht, wie die Betreiber-Familie Pfleghar sagt.

Der Getränkemarkt Pfleghar schließt Ende Februar 2024. (Foto: Siegfried Heiss )

Der letzte Öffnungstag ist laut Geschäftsführer Christoph Pfleghar der Donnerstag, 29. Februar. Der Getränkemarkt befand sich knapp 20 Jahre lang in dem ehemaligen Raiffeisengebäude. Pfleghars Eltern Anita und Josef hatten den Getränkehandel zuvor schon zehn Jahre lang neben ihrem Wohnhaus in der Kemmerlanger Straße, ebenfalls in Oberhofen, betrieben.

Christoph Pfleghar wird den Edeka führen

Als Christoph Pfleghar 2018 in die Firma eingestiegen ist, standen die Zeichen auf Expansion: Die Pfleghars haben damals einen Standort in Grünkraut-Groppach von Getränke Butzenberg übernommen. Dort gibt es aber keinen Direktverkauf, vielmehr läuft von dort aus ein Lieferservice für Gastronomiebetriebe, Feste und Privatleute ab einer Abnahmemenge von acht Kisten. Im September 2019 hat der Familienbetrieb außerdem den Weinhof in der Ravensburger Oststadt übernommen, den er nach wie vor mit einem weitgehend ähnlichen Sortiment wie im Getränkehandel in Oberhofen führt.

Dass der Getränkehandel in der ehemaligen Raiffeisenhalle in Oberhofen keine Perspektive mehr hat, wusste der Familienbetrieb. Der Bevölkerung in den südlichen Ravensburger Ortschaften fehlt jetzt für einige Monate ein Getränkemarkt.

Es wird aber in absehbarer Zeit einen Ersatz geben. Christoph Pfleghar wird in Oberhofen den derzeit im Bau befindlichen Supermarkt als selbständiger Kaufmann führen - er hat nach aufwendigem Bewerbungsverfahren von Edeka den Zuschlag bekommen.

Für die Personalsuche ist er optimistisch

Eröffnung von „Edeka Pfleghar“ sei voraussichtlich im Herbst 2024. Er werde auch dort Unterstützung durch die Familie bekommen und sei zuversichtlich, ausreichend Personal zu finden. Schon jetzt erhalte er Bewerbungen, obwohl noch keine Stellen ausgeschrieben sind. Das Sortiment wolle er um regionale Produkte anreichern. Integriert sei außerdem eine Metzgerei-, Käse- und Fischtheke und ein Backshop mit Café.