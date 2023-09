Das Aus für die „Bürger für Ravensburg“ (BfR) kam für viele überraschend: Nach 20 Jahren im Gemeinderat will die Wählergruppierung bei der Kommunalwahl im Juni 2024 nicht mehr antreten, weil es an Nachwuchs mangele und es interne Differenzen in der Fraktion gebe. Nun bricht der Gründer und langjährige Fraktionsvorsitzende der BfR, Wilfried Krauss, sein Schweigen und erzählt seine Version der Geschichte. Der 77–Jährige ist tief verletzt und fühlt sich „ausgetrickst“, wie er sagt.

Klug, aber unbequem

Mit Ausnahme vielleicht von Siegfried Scharpf, der schon 2019 nicht mehr für das Stadtparlament kandidierte und sich auf sein ÖDP–Kreistagsmandat konzentrierte, wird wohl niemand so mit den BfR in Verbindung gebracht wie deren Gründer und langjähriger Fraktionsvorsitzender Wilfried Krauss. Der pensionierte Gymnasiallehrer gilt als klug und wortgewaltig, aber auch als überkritisch und unbequem. Im Jahr 2000 hatte er sich bereits mit der SPD–Fraktion überworfen und war dort ausgetreten. Vier Jahre später gründete er die BfR. Mittlerweile ist er mit 43 Jahren der dienstälteste Stadtrat.

Seit Ausbruch der Corona–Pandemie nahm er allerdings an keiner Präsenzsitzung mehr teil. Denn Krauss verlor drei Menschen aus seiner Verwandtschaft an das Virus: seinen Bruder, seine Schwägerin und seinen Schwager. Solange das Stadtparlament ausschließlich online tagte, konnte er teilnehmen. Ansonsten wollte er nach eigenen Aussagen weder sich selbst noch seine Frau gefährden und blieb sämtlichen Gemeinderats– und Ausschussitzungen aus Angst vor Ansteckung fern.

Während im Frühjahr 2022 aber immer mehr Normalität ins Alltagsleben einkehrte, die Masken und andere Beschränkungen fielen, wurde bei Krauss eine ernste Krankheit diagnostiziert, wegen der er operiert werden musste. Sein Arzt habe ihm deshalb dringend davon abgeraten, in den Gemeinderat zurückzukehren. Mit geschwächtem Immunsystem sei das zu gefährlich, auch wenn mittlerweile die etwas harmloseren Omikron–Varianten grassierten.

Keiner habe ihn während seiner Krankheit angerufen

Außer Ulrich Höflacher, dem er nichts vorzuwerfen hat, habe ihn keiner seiner Fraktionskollegen während seiner Krankenhausaufenthalte angerufen, um zu fragen, wie es ihm geht, zeigt er sich verletzt. Besonders „undemokratisch und unsolidarisch“ fand er, dass er im Juni 2022 nicht in die Entscheidung einbezogen wurde, wer die Nachfolge von Michael Lopez–Diaz in den Aufsichtsräten der TWS und TWS Netz antreten solle.

Der Hintergrund: Auch Lopez–Diaz fehlt häufig bei Sitzungen, weil er den Winter auf seinem Boot in Spanien verbringt. Dies wiederum war dem TWS–Geschäftsführer Andreas Thiel–Böhm sauer aufgestoßen, wie dieser der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage bestätigt. „Aufsichtsratsmitglieder haben die Pflicht, regelmäßig an den Sitzungen teilzunehmen und sich auch über energiewirtschaftliche Themen fortzubilden. Wir machen zum Beispiel Schulungen, besichtigen Hochbehälter, die Baustelle der Nahwärmeerzeugung oder fahren zur Energiebörse nach Leipzig.“ Dafür bekämen die Aufsichtsratsmitglieder im Schnitt 2500 Euro Aufwandsentschädigung im Jahr, die sich aus einer Grundvergütung und einem Sitzungsgeld zusammensetze.

Thiel–Böhm: Habe mich nicht in Nachfolge eingemischt

Lopez–Diaz sei dann auch sofort vom Posten zurückgetreten, was Thiel–Böhm begrüßt habe. „Es stimmt aber nicht, dass ich in irgendeiner Weise Einfluss auf seine Nachfolge genommen habe“, bestreitet Thiel–Böhm eine entsprechende Vermutung von Wilfried Krauss — beide Männer können seit Jahren nicht gut miteinander.

Was Krauss besonders aufregt: Die Fraktion habe einfach ohne ihn entschieden, dass Jürgen Hutterer Lopez–Diaz in Sachen TWS–Aufsichtsratsposten beerben sollte. „Ich hätte den Aufsichtsratssitz wegen Corona gar nicht selbst antreten wollen“, beteuert er. „Aber man hätte mich wenigstens mit abstimmen lassen können.“ Tatsächlich habe er von dem Vorgang gar nichts gewusst, weil eine entsprechende Mail — seltsamerweise, wie Krauss findet — nicht an ihn, sondern an einen Steinmetzmeister gleichen Namens in Schwaigern gegangen sei.

Auch hätten die Fraktionskollegen seine Bitte abgelehnt, wenigstens die Fraktionssitzungen online abzuhalten, sodass er daran hätte teilnehmen können. Überhaupt empfindet er den Umgang mit seiner Person als zunehmend unwirsch und verweist auf einige Mails, die hin– und hergingen.

Vorwürfe der Fraktionskollegen

In einer wirft Jürgen Hutterer ihm Realitätsferne vor, wenn er trotz seiner ständigen Abwesenheit nun auch noch den TWS–Posten anstrebe. Der Ton klingt dabei anklagend und verzweifelt zugleich: „Du bist seit vielen Monaten nicht mehr präsent. Deine Stimme wäre bei verschiedenen Abstimmungen wichtig gewesen. Du hast Ausschüsse versäumt, so dass wir uns im Stadtrat dann mehrfach sagen lassen mussten, ihr wart ja nicht da. Und nun beanspruchst Du vor diesem Hintergrund ein weiteres Mandat; wobei noch völlig offen ist, ob dies dann von Dir wahrgenommen werden kann.“ Schließlich werde Corona auch in den nächsten Monaten, gerade auch wieder im Winter, eine zentrale Rolle spielen.

Nachdem Krauss daraufhin drohte, aus der Fraktion auszutreten, sodass diese ihren TWS–Aufsichtsratssitz wohl verloren hätte, verlangte Hutterer von ihm, künftig wieder an den Sitzungen teilzunehmen. Er habe keine Lust mehr, Krauss’ Abwesenheit „mit irgendwelchen obskuren Argumenten“ zu erklären.

Eins ist doch klar, wenn du austrittst und nicht im Gemeinderat erscheinst, bist du weg vom Fenster. Ich habe jedenfalls diese Kaspereien satt. Jürgen Hutterer

Der pensionierte Richter überlege, sich der CDU anzuschließen.

Hutterer räumt Differenzen ein

Hutterer hatte vor einem Monat der „Schwäbischen Zeitung“ bereits von den Differenzen berichtet, wegen denen die BfR bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten wollten. „Die Verhältnisse waren intern nicht mehr so, wie sie sein müssten, um weiterzumachen“, sagte er diplomatisch. Weiter ins Detail gehen wollte er aber nicht, ebensowenig wie der neue Fraktionsvorsitzende Ulrich Höflacher, der den Rückzug aus der Kommunalpolitik ausschließlich mit Nachwuchsmangel begründete.

Neben dem Streit um den TWS–Posten scheint die Fraktion auch thematisch auseinandergedriftet zu sein. Der frühere Gymnasiallehrer Krauss meint, seine Kollegen mit Ausnahme von Ulrich Höflacher hätten keine Ahnung von der Geschichte des Dritten Reichs und wären genervt von seinen unermüdlichen Versuchen, die Erinnerung an diese dunkle Zeit aufrechtzuerhalten. Für seinen Vorschlag, Straßen im geplanten Neubaugebiet Andermannsberg nach ermordeten Juden zu benennen, habe er sogar regelrechte Ablehnung aus den eigenen Reihen erfahren.

Gesundheit ist das allerwichtigste im Leben. Und wenn ich nicht mehr Stadtrat bin, darf ich in Zukunft wenigstens Leserbriefe schreiben. Wilfried Krauss

Die Bürger wollten nicht immer an die Nazizeit erinnert werden — zumal die heutige Generation völlig unschuldig am Holocaust sei, hieß es sinngemäß in Mails an ihn, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegen. Die Leute würden schon fragen, ob die BfR keine wichtigeren Themen hätten. Michael Lopez–Diaz schlug stattdessen vor, besser Baumnamen oder Tiernamen zu wählen. Schließlich grenze die Fläche direkt an ein kleines Naturschutzgebiet. Ein offenbar harmloser Vorschlag zur Güte, der Krauss allerdings noch mehr auf die Palme brachte. „Das ist die gleiche Schlussstrichmentalität wie bei der AfD“, wettert er im Gespräch mit der SZ gegen seine Fraktionskollegen.

Krauss will künftig Leserbriefe schreiben

Und was will er jetzt machen? Bei allem Bedauern für das Ende seines politischen Projekts ist der 77–Jährige ein Stück weit auch erleichtert, in Zukunft mehr Zeit für seine Frau zu haben. „Gesundheit ist das allerwichtigste im Leben. Und wenn ich nicht mehr Stadtrat bin, darf ich in Zukunft wenigstens Leserbriefe schreiben“, kündigt er an.