Ravensburger Stadtkirche verwandelt sich in Gasthaus

Durch die Türen der evangelischen Stadtkirche in Ravensburg werden in den nächsten Wochen Menschen nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch zum Mittagessen kommen. Ab 16. Januar ist die evangelische Stadtkirchengemeinde Gastgeber für die Vesperkirche. Bis 4. Februar gibt es täglich einen Mittagstisch für bedürftige und nicht bedürftige Menschen. Die wichtigsten Informationen über das Projekt:

Wie viel kostet das Mittagessen?

Jeder zahlt, was er kann. Das Essen wird kostenlos ausgegeben, aber Spenden sind möglich.

Ab wann steht der Speiseplan fest?

Der Speiseplan steht schon fest, wird aber nicht vor Beginn der Vesperkirche bekanntgegeben. Dienstags und donnerstags sind vegetarische Tage, an allen übrigen Tagen gibt es immer ein Fleischgericht und ein vegetarisches Gericht zur Auswahl.

Wer liefert das Essen?

Das Essen kommt wie in den Vorjahren aus einer Großküche der Zieglerschen in Wilhelmsdorf. Ehrenamtliche Fahrer bringen es in die Kirche.

Darf jeder kommen?

„Offen für alle“ ist das Motto der Ravensburger Vesperkirche. Man benötigt keine Zugangsberichtigung zur Kirche - es ist Teil des Konzepts, dass unterschiedlichste Menschen beim Essen aufeinandertreffen.

Wer organisiert das alles?

Das Diakonischen Werk OAB des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und der Stiftung des diakonischen Unternehmens Die Zieglerschen aus Wilhelmsdorf, der Johannes-Ziegler-Stiftung, organisiert, „in Verbundenheit mit der evangelischen Kirchengemeinde Ravensburg“, wie es im Flyer zur Veranstaltung heißt. Das Projekt ist spendenfinanziert.

Wie viele ehrenamtliche Helfer machen mit?

Es haben sich knapp 380 Ehrenamtliche bei den Organisatoren angemeldet. „Das ist immer beeindruckend. Viele sind seit Jahren dabei, aber wir haben auch einige ganz neue Personen gefunden“, sagt die Projektverantwortlich der Zieglerschen, Vanessa Raichle.

Was gibt es dort noch außer Mittagessen?

Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Sozial- und medizinische Beratung kann man in Anspruch nehmen. Außerdem arbeiten in den Nebenräumen Friseure, ob auch Fußpfleger da sind, ist laut Raichle noch unklar. Es geht den Organisatoren darum, Menschen solche Dienstleistungen zukommenzulassen, die sie sich sonst nicht leisten könne.

Wie hat sich die finanzielle Bedürftigkeit in der Region entwickelt in einer Zeit, in der Inflation den Menschen auf den Geldbeutel drückt?

„Die finanzielle Bedürftigkeit hat sich auch hier im reichen Oberschwaben verstärkt. Gestiegene Lebensmittelpreise und Energiekosten sind die Kostenpunkte, die im Alltag am meisten zu spüren sind“, sagt Raichle. Der leergefegte Wohnungsmarkt und vergleichsweise hohe Mieten betreffen ihrer Schilderung zufolge auch Menschen und Familien, die man nicht immer gleich als „bedürftig“ beschreiben würde.

Rechnen die Organisatoren deshalb mit mehr Besuchern als in den Vorjahren?

Nein, sie gehen davon aus, dass wie im vergangenen Jahr und vor Corona pro Tag 600 bis 800 Besucher kommen. Im vergangenen Jahr fand die Vesperkirche in Weingarten statt. Der Veranstaltungsort wechselt zwischen den beiden Städten hin und her. Die Besucherzahlen seien auch 2022 schon wieder so hoch gewesen wie in den Jahren vor Corona, sagt Raichle.

Auch die Anzahl Geflüchteter in der Region ist gestiegen - spricht die Vesperkirche auch diese Menschen an? Und fühlen die sich von einem Angebot in einer Kirche angesprochen? Oder kooperieren die Organisatoren mit der muslimischen Gemeinde in Ravensburg?

„Wir kooperieren nicht explizit mit der muslimischen Gemeinde oder anderen Trägern, laden aber alle Menschen zur Vesperkirche ein“, sagt Raichle. „Geflüchtete aus der Ukraine waren schon in Weingarten, Geflüchtete aus muslimisch geprägten Ländern haben wir noch nicht in der Vesperkirche wahrgenommen. Sie sind aber genauso herzlich eingeladen.“

Wie umfangreich ist das Rahmenprogramm?

Es gibt elf Abendveranstaltungen. Dazu zählen zum Beispiel Kabarett und Konzert. „Das ist dieses Mal sehr umfangreich, wir sind total begeistert über die vielen Künstler, die sich bei uns melden“, sagt Raichle. Alle Termine finden sich im Internet unter www.vesperkirche-ravensburg.de. Dazu gehört auch ein Themenabend zur Frage, wo Ansprüche des Klimaschutzes und eines nachhaltigen Alltags finanziell bedürftige Menschen vor Schwierigkeiten stellen. Und welche Lösungen es dafür geben könnte.

Wer hatte die Idee mit der Vesperkirche?

Die erste Vesperkirche fand 1995 in der Leonhardskirche in Stuttgart statt. Der dortige Diakoniepfarrer Martin Friz wollte erreichen, dass Menschen, die sich sonst nicht begegnen, an einem Ort zusammenkommen. Daraufhin hat sich das Konzept vor allem im süddeutschen Raum verbreitet.