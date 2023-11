Die Ravensburger Stadtbücherei wird umziehen - wenn auch nur vorübergehend. Ihr Stammort, das Kornhaus am Marienplatz 12, soll aufwendig saniert und modernisiert werden. Während dieser Zeit ist in dem historischen Gebäude daher kein Bibliotheksbetrieb möglich. Der geht während der Bauphase aber weiter, und zwar im Heilig-Geist-Spital in der Bachstraße.

Auch wenn die deutsche Bundesregierung gerade sparen muss: Das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ ist davon nicht betroffen. Aus diesem Fördertopf fließt der zweitgrößte Einzelzuschuss nach Ravensburg. Und erstmals profitiert eine Bibliothek davon. Mit 8,47 Millionen Euro unterstützt der Bund die denkmalgerechte Sanierung des Kornhauses. Was darüber hinaus geht, muss die Stadt aus eigener Tasche bezahlen.

Billig wird das nicht. Vor einem Jahr schätzte man die Gesamtkosten auf 12,5 Millionen Euro. Und jeder weiß, dass die Sanierungen uralter Gebäude vielfach Überraschungen bieten und dadurch sowohl die Ausgaben steigen wie sich auch die Bauzeit verlängert.

Ravensburger Bücherei wurde vielfach ausgezeichnet

Bis ins 20. Jahrhundert wurde im 1451/1452 erbauten Kornhaus mit Getreide gehandelt. Heute befindet sich dort die Ravensburger Stadtbibliothek, die in den vergangenen Jahren branchenintern immer wieder Auszeichnungen für die Qualität ihres Angebots erhielt.

Neben Rathaus, Lederhaus, Waaghaus und Bauhütte gehört das Kornhaus zum prägenden Ensemble alter Gebäude in der Altstadt. Die anderen genannten Häuser wurden bereits oder werden aktuell saniert.

Weil Ravensburg trotz dieser Arbeiten weiterhin seine Bibliothek behalten soll, die an jedem Öffnungstag rund 500 Menschen besuchen, gibt es von April 2025 an eine Interimsunterkunft im Heilig-Geist-Spital in der Bachstraße. Bis zum Ende der Kornhaus-Sanierung, die für Mai 2027 geplant ist.

Die Geriatrie im Spital ist ausgezogen, daher gibt es dort nun nutzbare Räumlichkeiten für die Bücherei; der Umbau hierfür kostet die Stadt rund 1,1 Millionen Euro.

Übergangsstandort ist auch gut erreichbar

Claudia Dostler, Leiterin der Stadtbibliothek, schwärmt von dem Übergangsstandort: „Er ist zentral in der Innenstadt, eine Bushaltestelle ist vor dem Haus, der Bahnhof nicht weit weg, alles ist gut fußläufig erreichbar.“

Und das sind die Pläne:

Die Halle im Erdgeschoss des Heilig-Geist-Spitals wird Familien als Treffpunkt dienen mit einer Kinderbücherei und einer neu geschaffenen Elternbibliothek. Die Halle wird durch einen Metallgewebevorhang geteilt, um die Medien während der Schließzeiten zu schützen.

Als erster Schritt in Richtung „Open Library“ werden die Zeitschriften und Zeitungen im Erdgeschoss auch außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zugänglich sein.

Im ersten Dachgeschoss (rund 790 Quadratmeter) entstehen in den ehemaligen Patientenzimmern Wissenskabinette für Sachbücher, eine zusammengeführte Romanabteilung und ein neu konzipierter Jugendbereich mit einer Gaming-Zone.

Fast alle Medien ziehen mit in die Bachstraße

Fast alle der rund 77.000 Medien aus dem Kornhaus ziehen ins Spital um, die Gesamtfläche in der Interimsunterkunft entspricht in etwa der des jetzigen Standorts. Vor dem Wechsel im April 2025 muss die Bücherei jedoch für einen Monat schließen. Die Umbauarbeiten in der Bachstraße sollen bereits im nächsten Frühjahr beginnen.