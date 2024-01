Der Ravensburger Jens Rommel wird der neue Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland. Zumindest gilt er als gesetzt; die Wahl ist am 2. Februar. Sein Amt ist eines der bedeutendsten im Staat. Die Generalbundesanwaltschaft verfolgt vor allem Terrorismus, Spionage und Vergehen gegen das Völkerrecht.

Jens Rommel ist 1972 in Ellwangen geboren, in Ravensburg aufgewachsen und besuchte dort das Albert-Einstein-Gymnasium. Seine Eltern leben nach wie vor in der Stadt. Der Jurist studierte in Augsburg, Lund, Würzburg und Lyon, war Amtsrichter in Biberach und Riedlingen und Staatsanwalt in Ravensburg.

Fünf Jahre der Verfolgung von Nazi-Verbrechen

2015 übernahm er in Ludwigsburg die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. 2020 wurde er Bundesrichter in Karlsruhe. Nun soll er auf Vorschlag von Justizminister Marco Buschmann Nachfolger von Peter Frank als Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof werden.

Die offizielle Amtseinführung soll am 2. Februar durch den Bundespräsidenten erfolgen. Jens Rommel ist Parteimitglied der FDP. In seiner neuen Funktion würde der Ravensburger die oberste Anklagebehörde in Deutschland führen. Nach Aussage von Justizminister Marco Buschmann ist das eines der wichtigsten Ämter im deutschen Rechtsstaat.