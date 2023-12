Ravensburger Skitalente sind im Schülercup vorne mit dabei

Bei den Skirennen des deutschen Schülercups U16 messen sich die besten deutschen Nachwuchsrennläufer der Jahrgänge 20008 und 2009. Fabian Seeger und Emilio Philipp vom Schneelaufverein Ravensburg, beide noch im jüngeren Jahrgang 2009, zeigten sich dabei in sehr guter Frühform. Die beiden Ravensburger sind Mitglieder des Landeskader Baden-Württemberg.

Beim ersten Vergleich in Kaltenbach im Zillertal wurde ein Technikwettbewerb, ein Riesenslalom und ein Slalom ausgetragen. Bei laut Mitteilung des Schneelaufvereins „herrlichen äußeren Bedingungen“ konnten die Rennen durchgeführt werden. Jeweils zwei Läufe wurden gewertet. Die anspruchsvoll gesteckten Läufe mit Laufzeiten von etwa einer Minute verlangten den Teilnehmer alles ab.

Beim Riesenslalom belegte Emilio Philipp den sechsten Platz im Jahrgang 2009, Fabian Seeger kam auf den siebten Platz. Von den 60 Jungs kamen die Ravensburger in der Gesamtwertung beider Jahrgänge auf die Plätze 20 und 23.

Beim abschließenden Slalom macht es Fabian Seeger noch besser und belegte im Jahrgang 2009 den zweiten Platz und in der Gesamtwertung den 11. Platz. Emilio Philipp wurde Fünfter in seinem Jahrgang 15. in der Gesamtwertung. Nach diesem starken Start in die Saison 2023/24 ist laut des Schneevereins noch einiges von den beiden Talenten zu erwarten. Ihr Ziel ist es, sich Ende der Saison für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.