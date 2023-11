Wer bei einem Stadtpark den Englischen Garten in München oder den Central Park in New York vor Augen hat, wird von der Dimension des Ravensburger Schussenparks womöglich enttäuscht sein. Die Anlage, die sich vom Restaurant „Gleis 9“ bis zum Schindele-Gelände zwischen Schussen und Bahngleisen entlang ziehen wird, ist in den Dimensionen eher mit dem Weingartener Stadtgarten vergleichbar.

Diese Animation soll zeigen, wie der Schussenpark nach jetziger Planung aussehen könnte. (Foto: Grafik: Stadt Ravensburg )

Der Technische Ausschuss des Ravensburger Gemeinderats war dennoch angetan vom Entwurf des Büros „Planstatt Senner“ aus Überlingen und gab grünes Licht dafür. Einzig FDP-Stadtrat Markus Waidmann war dagegen, weil etwa 60 Park-and-Ride-Plätze wegfallen und das Ganze seiner Meinung nach zu schade ums Steuergeld ist – der Bund trägt 3 Millionen der 4,6 Millionen Euro Gesamtkosten.

Biergarten und Spielplätze

Was geplant ist: Im Süden schmiegt sich die mit vielen Bäumen und wilden Blumenwiesen bepflanzte Fläche an die Kiedaisch-Schule beziehungsweise „Gleis 9“ an. Der Restaurantbetreiber will dort einen Biergarten einrichten, wovon beide Seiten profitieren würden, so die Planerin. Eine Fahrradstraße führt durch den gesamten Park, sie kann auch für Noteinsätze der Feuerwehr genutzt werden. Praktisch für Eltern: In Sichtweite des Biergartens soll ein Kleinkinder- und ein Abenteuerspielplatz entstehen.

Hier soll der Ravensburger Schussenpark entstehen. (Foto: Grafik: Alexis Albrecht )

Weiter nördlich, etwa in Höhe der Bahnhofs-Aufzüge, führt gegenüberliegend eine Treppe zur Schussen. Dort können Erholungssuchende im Sommer auch mal die Füße ins Wasser halten. Der Lauf der Schussen wird dabei aus Hochwasserschutzgründen vorerst nicht angetastet, es sei denn, neue Erkenntnisse erlauben das irgendwann einmal. Damit der Fluss besser sichtbar wird, soll an einigen Stellen das Gestrüpp und Unterholz ausgedünnt werden, jedoch nicht so stark, dass die Beschattung der Schussen leidet und sich das Wasser zu stark erhitzt.

Abenteuerhügel und Multifunktionsfeld

Nördlich des Escherstegs, der nach seiner Sanierung an historischer Stelle wieder aufgebaut wird, ist ein Multifunktionsfeld für Jugendliche und junge Erwachsene geplant. Noch weiter nördlich dann ein Abenteuerhügel mit Rutsche und allerlei Spielgeräten zur Sinneswahrnehmung wie Summstein, Zerrspiegel, Tanzglockenspiel und Ähnlichem.

An der Bahnunterführung sind 96 Fahrradstellplätze überdacht als Doppelstockparker vorgesehen. Sechs bis acht sogenannte Kiss-and-Ride-Parkplätze erlauben Autofahrern, die ihre Liebsten aus Richtung Weststadt schnell zum Bahnhof bringen wollen, 15 Minuten Parken neben der Kiedaisch-Akademie. Mit der Anlage wird voraussichtlich im April 2024 begonnen, und im Oktober 2025 soll der Park fertig sein.

Flixbus bald in Weißenau?

Allgemein kamen die Pläne gut an. Selbst FDP-Stadtrat Waidmann fand sie schön, wenn auch das Projekt zu teuer. Was alle Stadträte aber extrem störte, war die geplante Verlegung der Fernbushaltestelle nach Weißenau, die sie der Sitzungsvorlage entnehmen konnten. „Ich hoffe, das ist ein schlechter Witz“, meinte Grünen-Politikerin Maria Weithmann.

Nachdem sich alle anderen Redner ähnlich geäußert hatten, meinte Baubürgermeister Dirk Bastin, damit sei gar nicht die Flixbus-Haltestelle gemeint, die an den Busbahnhof komme. Vielmehr die Busse, die nur hin und wieder osteuropäische Saisonarbeiter von den oberschwäbischen Obstplantagen in ihre Heimat brächten und umgekehrt.

Maria Weithmann glaubte auch, dass sich viele Bürger den Park größer vorstellen würden, als er dann tatsächlich sein wird, und warnte vor einer Überfrachtung durch Mobiliar und Spielgeräte. „Sonst geht es uns wie beim Gespinstmarkt, wo die Bürger auch das Grün vermissen.“ Vor allem mit Abholzaktionen an der Schussen sollte man vorsichtig sein, damit es den Fischen nicht zu heiß werde.

Straße kann nicht ganz weichen

Frieder Wurm (CDU) gab ihr Recht und bedauerte, dass dieser Park gewissermaßen „im Hinterhof“ der Stadt entstehe. „Ein richtiger Stadtpark wäre schön, aber dafür ist ja leider kein Platz.“ Michael Lopez-Diaz (Bürger für Ravensburg) beklagte, dass man nicht gänzlich auf die Escher-Wyss-Straße verzichten könne ‐ eben weil die Anfahrbarkeit für Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet bleiben muss.

Eine etwas positivere Darstellung wünschte sich hingegen Hans-Dieter Schäfer (SPD). Ihm sei es wichtig, dass dort ein Naherholungsort direkt gegenüber der Industrieflächen entstehe, an dem man nichts konsumieren müsse. Im Hinblick auf Senioren riet er zudem, direkt öffentliche Toiletten einzurichten ‐ und nicht erst in ein paar Jahren.

Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der sich voraussichtlich am 27. November mit dem Thema befasst.