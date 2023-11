Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Ravensburger Gemeinderat mehrheitlich entschieden, die Pläne für einen Schussenpark westlich der Gleise am Bahnhof voranzutreiben. Voraussetzung ist, dass dafür Fördermittel aus Berlin fließen. In der Debatte gab es aber zahlreiche Bedenken und Kritik an dem Projekt.

Während es bei der Vorberatung im Technischen Ausschuss noch eine beinah einhellige Zustimmung für den kleinen Stadtpark gegeben hatte, kamen im Gemeinderat am Montag mehrere kritische Stimmen auf. Der Wille, das komplett asphaltierte Gelände durch mehr Grün aufzuwerten, ist zwar grundsätzlich vorhanden. Die Frage ist nur das Wie der Umsetzung. Das sind die Kernpunkte:

Das sind die Probleme in Sachen Schussenpark

Fördermittel: Der Schussenpark würde nach Stand jetzt rund 4,6 Millionen Euro kosten. Aus dem Sonderförderprogramm des Deutschen Bundestages „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ soll es dafür einen Zuschuss von drei Millionen Euro geben. Doch ein rechtssicherer Bescheid ist noch nicht in Ravensburg angekommen. Und aufgrund des neuerdings klaffenden Haushaltslochs in Berlin ist man in der Türmestadt unsicher, ob diese Förderung klappt. Daher hat sich der Gemeinderat entschieden, das Projekt erst zu realisieren, wenn diese Zusage sicher ist.

So soll der Schussenpark einmal aussehen. Doch die Finanzierung wackelt. (Foto: Stadt Ravensburg )

Erreichbarkeit und Parken: Vor allem Bewohner der Weststadt kritisierten unlängst, dass Menschen aus dem größten Ravensburger Stadtteil sowie aus Bavendorf und Schmalegg aufgrund des Schussenparks Umwege in Kauf nehmen müssten, um zum Bahnhof zu gelangen. Zudem gefällt ihnen nicht der Wegfall von 60 Park-and-ride-Plätzen hinter dem Bahnhof, wofür sie bei den derzeitigen Planungen keinen adäquaten Ersatz sehen.

Sozialer Brennpunkt: Aufgrund der im Schussenpark geplanten vielen Sitzmöglichkeiten befürchtet die Bürgergruppe der Weststadtagenda eine Verlagerung der „Szene“, die sich heute vor dem Bahnhof und dem Busbahnhof tummelt, in die Grünanlage und damit neue Probleme.

„Kriminellster Ort der Stadt“

Jürgen Hutterer (Bürger für Ravensburg) bezeichnete den Bahnhof als „kriminellsten Ort“ in der Stadt und sieht ebenfalls die Gefahr eines neuen sozialen Brennpunkts im Schussenpark. Durch den Wegfall der Parkplätze hinter den Gleisen befürchtet er zudem mehr Verkehr und Staus vor dem Bahnhof, durch den notwendigen Umweg für Autofahrer (zum Beispiel aus der Weststadt) werde keine Verbesserung der Luftqualität erreicht.

Auch Frieder Wurm (CDU) ging es um Fragen rund um den Verkehr. Schon während der Bauphase müsse mitgedacht werden, wo denn die Autos hin sollten. Mittelfristig empfahl er eine zweite Ebene für den Parkplatz neben dem Bahnhof. Stellplätze müssten an anderer Stelle die wegfallenden ersetzen, meinte er.

„CO₂-Einsparung ist gleich Null“

Markus Waidmann (FDP), der als einziger Stadtrat im Technischen Ausschuss gegen das Projekt gestimmt hatte, hält eine gute Umsteigemöglichkeit aus dem Auto in den Bus oder Zug für maximal wichtig, ansonsten sei „die CO₂-Einsparung gleich Null.“ Er empfahl sogar, auf den Park zu verzichten und stattdessen die eingeplanten 1,5 Millionen Euro seitens der Kommune lieber in die Klimasanierung von städtischen Gebäuden zu stecken.

Bürgermeister Dirk Bastin erinnerte daran, dass man für den Preis von 1,5 Millionen Euro sich in Ravensburg kaum noch ein Einfamilienhaus kaufen könne. Und: Nach seiner Aussage sorge sich die Polizei nicht um einen neuen sozialen Brennpunkt im Schussenpark.

„Die vorliegende Planung ist ein Kompromiss“, räumte Oberbürgermeister Daniel Rapp ein. Hierbei gehe es um Naherholung, um Klimaresilienz und um Hochwasserschutz. Die Kritik an dem Projekt nahm er an, sagte aber auch: „An den Erfolg des Serpentinenwegs hat anfangs auch keiner geglaubt.“ Ein Kompromiss aus Park und Parkplatz könne es aber nicht geben: „Das ist ein Entweder-Oder.“

Wenn die Zuschüsse aus Berlin verlässlich sind, wird mit dem Bau der Parkanlage im April 2024 begonnen, mit den Baumrodungen unter Umständen bereits im Winter. Die Arbeiten sollen im Herbst 2025 abgeschlossen sein.