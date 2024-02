Ravensburg will jetzt ein Thema anpacken, das schon seit über zehn Jahren immer wieder in der Lokalpolitik diskutiert wird: die Schaffung eines Pausenhofs an der Wilhelmschule anstelle des vorhandenen Parkplatzes.

Die Fläche vor der städtischen Realschule ist heute ein Parkplatz, vor allem für Lehrer, am Wochenende aber auch Abstellort für die Fahrzeuge von Marktbeschickern. Immer wieder wurde darüber debattiert, den Parkplatz zu einem richtigen Pausenhof für die Schüler umzugestalten. Ohne Erfolg, vor allem, weil sich keine Alternative für das Abstellen der Fahrzeuge von Lehrern und Marktbeschickern fand. Oder sich nicht finden lassen wollte.

Anfang 2023 nahm die Gemeinderatsfraktion der Grünen einen weiteren Anlauf für die Schaffung eines Pausenhofs vor der Realschule in der Wilhelmstraße. Jetzt war das Thema erneut im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Mit großer Mehrheit votierten die Stadträte für diese Idee, wenn auch in abgewandelter Form.

Gesamtkonzept für die Wilhelmstraße soll her

Zustimmung fand der ergänzte Beschlussvorschlag der Stadt: „Die Verwaltung schlägt vor, für die Achse Coswiger Platz bis zum Konzerthaus ein Gesamtkonzept in enger Abstimmung mit der Schule und unter Betrachtung der Belange der Marktbeschicker vorzulegen.“ Dabei sollen die Freiraumqualitäten für die Schülerinnen und Schüler besondere Berücksichtigung finden, wie Stadtsprecher Timo Hartmann ergänzt.

Die Grünen hatten in ihrem Antrag argumentiert, dass die Fläche vor der Realschule ursprünglich als Pausenhof konzipiert war, dann aber Stück um Stück zum Parkplatz wurde. Sie verlangten mehr Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen an dieser Stelle, aber auch eine Entsiegelung und mehr Grün.

„Wir wünschen uns, dass dieser Platz den Charme eines Parkplatzes verliert“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maria Weithmann, gegenüber Schwäbische.de. Auch den Auftrag an die Stadt, an einem Freiflächenkonzept zwischen Coswiger Platz und Konzerthaus zu arbeiten, sieht sie als Erfolg. Schließlich hätten die Grünen bereits bei der Diskussion um den Bau einer Digitalwerkstatt auf dem Coswiger Platz auf die ökologische Aufwertung dieses kleinen Parks gedrängt.

Lösung für Marktbeschicker gesucht

Nun hofft Maria Weithmann, dass die Freiflächengestaltung in der Wilhelmstraße nicht auf die lange Bank geschoben, sondern abschnittsweise umgesetzt wird. In einer Pressemitteilung der Grünen heißt es zudem: „In Bezug auf die Marktbeschicker-Fahrzeuge ist zu prüfen, ob der Platz nach der Umgestaltung trotzdem für die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden könnte, da es keine zeitliche Überschneidung gibt.“