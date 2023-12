Ravensburger Pop-up-Store endet ohne den erhofften Effekt für Altstadt

Ein Pilotprojekt ist vorbei: In der Ravensburger Adlerstraße konnten Einzelhandels-Neulinge ausprobieren, wie ihre Geschäftsidee ankommt. Und zwar für nur 750 Euro Miete pro Monat. Das ist deutlich weniger als Gewerbeimmobilien in Ravensburg regulär kosten. Doch was hat es gebracht? Der Erfolg ist bisher ausgeblieben, denn noch hat sich niemand nach dieser Testphase fest in Ravensburg mit eigenem Geschäft niedergelassen. Trotzdem verteidigt der Wirtschaftsförderer das Projekt.

Besucherfrequenz bleibt im Jahresvergleich stabil

Taschen aus Leder und Kaffee, Vintagemode, Lautsprecher und Schmuck - all das gab es im Pop-up-Store, alle drei Monate wechselte das Angebot. Für eineinhalb Jahre hatte die Stadt das Geschäft angemietet. Eine Premiere für Ravensburg, die zum 31. Dezember 2023 nun aber endet - und vorerst auch keine Fortsetzung finden wird. Für die eineinhalb Jahre hat das baden-württembergische Wirtschaftsministerium gut 32.000 Euro zu dem Projekt beigesteuert. 2024 müsste es die Stadt alleine finanzieren, doch dafür ist kein Geld eingeplant. „Ob dieses Projekt 2025 eventuell wiederholt wird, muss noch entschieden werden“, sagt Wirtschaftsförderer Andreas Senghas.

Die Besucherfrequenz in der Gasse hat sich durch das Projekt seit gut einem Jahr weder zum Guten noch zum Schlechten verändert. In den ersten drei Dezemberwochen waren sowohl 2022 als auch 2023 rund 130.000 Fußgänger dort unterwegs, wie ein festinstalliertes Lasermessgerät in der Gasse gezeigt hat.

Kindermode-Geschäft zieht in Leerstand ein

Für Senghas war das Projekt trotzdem ein Erfolg, auch wenn sich seine Hoffnung, Gewerbetreibende nach dem Test fest anzusiedeln, nicht erfüllt hat. Das Geschäft auf Zeit sei ein Beispiel dafür, wie Städte dem Strukturwandel in ihren Zentren entgegenwirken können. Es habe zu einer Aufwertung der oberen Adlerstraße beigetragen, sagt er.

Der Leerstand in der Adlerstraße hat sich während des Bestehens des Pop-up-Stores allerdings eher noch erhöht. Einzelne Geschäfte stehen seit mehreren Jahren leer. Gleich eine Tür weiter, in der Adlerstraße 1, ist ein Leerstand dazugekommen, nachdem ein Imbiss für Süßspeisen geschlossen hat.

Doch Senghas hat gute Nachrichten: „Mit Dogy Dog, einer Boutique für Kindermode, zieht zu Jahresbeginn eine qualitativ tolle Nachnutzung in die Adlerstraße 1, dem Nachbargebäude des Pop-up-Stores, ein.“ Allerdings zieht das Kindermodengeschäft von der Rosenstraße 11 dorthin, weil der Inhaberin Bärbel Krohmer die Leerstandsquote in der Rosenstraße zu hoch wurde. In der Adlerstraße 1 habe sie mehr Platz und vermute dort mehr Laufkundschaft. In der Rosenstraße ist damit ein weiteres Schaufenster dunkel.

Ketten expandieren nicht mehr so stark

Die Nachbesetzung von Leerständen sei schwieriger geworden, weil Handelsmarken deutschlandweit weniger expandieren als früher, so Senghas. Gründe seien unter anderem die Inflation und Kaufzurückhaltung der Kunden. Auch unter dem Onlinehandel leidet der Einzelhandel in den Innenstadten seit Jahren. Zusammen mit Gebäudeeigentümern und Immobilienmaklern will Senghas aber weiterhin versuchen, die Leerstände nachzubelegen.

Immer wieder wird in Ravensburg diskutiert, ob die Stadt trotz der weitgehenden Befreiung vom Autoverkehr noch gut genug erreichbar ist, oder ob sich Kunden von den Kosten fürs Parken abschrecken lassen. Erst im Dezember hat der Gemeinderat auf Druck aus dem Handel mehrheitlich entschieden, dass die erste Stunde Parken in der Marienplatzgarage für alle Autofahrer mit Steuergeld bezahlt werden soll. Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzt, dem wird künftig an Samstagen kostenloses Bus- und Bahnfahren mit öffentlichen Geldern ermöglicht. Ohne solcherlei Unterstützung seien Gastronomie und der Einzelhandel durch Bauarbeiten in der Innenstadt in Gefahr, hatte OB Daniel Rapp ausgeführt.

Zum Teil scheitert Ansiedlung an Kosten

Senghas wollte die Mieter des Pop-up-Stores eigentlich für die Eröffnung eines dauerhaften Geschäfts in Ravensburg gewinnen. Doch das hat bisher nicht geklappt. Zum Teil mangelte es am Interesse der Händler nach dem Testzeitraum. Zum Teil scheiterte es an den Kosten.

23 Euro Nettokaltmiete werden pro Quadratmeter für ein Geschäft in der Bachstraße fällig, wie ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zeigt. Erst kürzlich hatte Oberbürgermeister Daniel Rapp zur Höhe der Gewerbemieten in der Innenstadt gesagt:

Die Zeiten, in denen man als Eigentümer die Mieten Jahr für Jahr anheben kann, sind vorbei. Daniel Rapp

Experten seien sogar der Meinung, sie müssten wieder sinken, so Rapp.

„Diese Mieten kann man nicht bezahlen“, sagt auch Regine Volk, die Ledertaschen aus Portugal vertreibt, im Pop-up-Store verkauft hat und gerne auch weiterhin in der Altstadt verkaufen würde.

Drei Vermieterinnen schließen sich zusammen

Aber die Kosten für Miete und Personal könne sie nicht stemmen, wie sie sagt. Außerdem bekomme sie von ihren Lieferanten in Portugal nicht so viele Taschen, dass sie ganzjährig einen Laden alleine betreiben kann. Sie glaubt, dass gemeinschaftliche Konzepte im Einzelhandel die Zukunft sind, weil man sich die Zeit, zu der jemand im Laden stehen muss, dann aufteilen kann. So eine Lösung auf Zeit zeichnet sich jetzt ab.

Denn auch wenn die Zeit des Pop-up-Stores jetzt endet, bleiben zwei der aktuellen Mieterinnen vorerst in den Räumen: Goldschmiedemeisterin Silke Blank und Andrea Weuffen mit ihrer Firma für Lautsprecher, „Argen Audio“. Regine Volk würde sich ihnen anschließen. Die Familie Engels als Vermieter stellt ihnen den Laden zu den bisherigen Mietkonditionen, die er mit der Stadt vereinbart hatte, zur Verfügung, bis ein dauerhafter Mieter gefunden ist. Denn man wolle Leerstand vermeiden, der der Attraktivität der Straße nur weiter schaden würde.