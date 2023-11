Das Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Pferdeschänder von Gornhofen steht kurz vor dem Abschluss. Das berichtet die Staatsanwaltschaft Ravensburg. Nach Verfahrensabschluss wird entschieden, ob der Erlass eines Strafbefehls oder eine Hauptverhandlung vor Gericht beantragt wird.

Anfang September hatte sich ein Mann an einer Stute in einem Pferdestall im Ravensburger Teilort Gornhofen vergangen. Da die Stallung videoüberwacht war, konnte ein 33-Jähriger identifiziert werden, der unweit des Pferdehofs wohnt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinterlegen, bevor er nach seiner vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß kam. Das Pferd wurde durch einen Tierarzt medizinisch begutachtet und versorgt. Die Stute ist bei dem Übergriff nicht mit einer Waffe verletzt worden.

Zwei Straftatbestände sind betroffen

Die ermittelnde Ravensburger Polizei legte gegen den Verdächtigen im September bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeigen nach den Paragrafen 17 Tierschutzgesetz und 303 Strafgesetzbuch vor.

Nach Paragraf 17 Tierschutzgesetz wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe belegt, wer ein „Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet“ oder ihm „aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden“ zufügt.

Gleichwohl gilt ein Tier vor dem Gesetz als Gegenstand, weshalb neben den Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auch der Tatbestand der Sachbeschädigung nach Paragraf 303 Strafgesetzbuch in Betracht kommt: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Abschlussprüfung des LKA steht noch aus

Die Ravensburger Oberstaatsanwältin Christine Weiss bestätigte der „Schwäbischen Zeitung“, dass ein Verfahren gegen den mutmaßlichen Pferdeschänder seit Ende September bei der Staatsanwaltschaft anhängig sei: „Es steht noch das Ergebnis einer Untersuchung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA) aus. Nach dessen Eingang kann das Verfahren abgeschlossen werden.“

Am Ende des Ermittlungsverfahrens entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob öffentliche Klage erhoben wird. Das kann eine Anklage vor Gericht sein oder Antrag auf einen Strafbefehl, der meist eine Geldstrafe zur Folge hat.

Nach Aussage der Ravensburger Polizei ist die Zahl gewaltsamer Übergriffe auf Pferde in der Region eher im niedrigen Bereich angesiedelt ‐ sofern sie angezeigt werden.