Zufrieden äußert sich die Agendagruppe Oberstadt über die beruhigte Situation am Ravensburger Veitsburghang im vergangenen Sommer. Für sie ist aber nach wie vor die Verkehrsregelung am Obertor ungeklärt, wenn in der Oststadt die geplante Fußgängerbrücke entstehen soll.

Anfangs seien die Nachbarn dagegen gewesen, dass der Gemeinderat mehrheitlich das abendliche Alkoholverbot an Wochenenden am Serpentinenweg und an der Veitsburg für den Sommer 2023 aufhob, sagte Manfred Lenz, Sprecher der Oberstadtagenda, bei einem Treffen am Montagabend im Rathaus. Aber:

Die Lage hat sich beruhigt. Das ist eine Erholung für die Anwohner. Manfred Lenz, Sprecher der Oberstadtagenda

2021 hatte es in diesem Areal in der warmen Jahreszeit spontane Partys mit hunderten Besuchern gegeben, die teilweise krawallartige Zustände auslösten. 2022 folgte daraufhin ein abendliches Alkoholverbot am Wochenende und vor Feiertagen, das auch kontrolliert wurde. Entgegen des Wunsches der Verwaltung verlängerte der Gemeinderat diese Regelung 2023 nicht. Dennoch sprachen sowohl Stadt wie Polizei im Herbst von einer Beruhigung der Lage in diesem Bereich.

Problem Veitsburghang ist vorübergehend gelöst

Problem gelöst also? Vorerst ja. Für ein anderes Thema in der unmittelbaren Nachbarschaft hat die Stadtverwaltung aber noch keine Antwort. Durch die geplante Radfahrer- und Fußgängerbrücke im unteren Bereich der Wangener Straße sollen die Oststadt und die neuen großen Wohngebiete in diesem Areal besser an die Altstadt angebunden werden. Doch geschätzt hunderte Radler und Fußgänger müssten dann täglich durchs Nadelöhr Obertor geleitet werden oder auf dem schmalen Weg daneben daran vorbei. Wie soll das gehen?

Darauf hatte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp beim Treffen der Agendagruppen keine Antwort. Es gebe Untersuchungen, und die Stadt wolle unbedingt an dem Plan festhalten, selbst in finanziell schwierigen Zeiten: „Wir brauchen diese Brücke“. Wie die Anbindung von Radfahrern und Fußgängern in die Altstadt verkehrssicher geregelt werden kann? Dafür gibt es bislang noch keine schlüssige Lösung.