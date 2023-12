Auch in diesem bald zu Ende gehenden Jahr ist die Agendagruppe Oberstadt ihrem Ziel, in der oberen Marktstraße und in der Burgstraße in Ravensburg eine Verkehrsberuhigung zu erreichen, kein Stück näher gekommen. Im Gegenteil. Den Vorschlag, dort die Autos zu zählen, lehnt die Verwaltung ab.

Seit elf Jahren setzt sich die Agendagruppe Oberstadt für eine bessere Aufenthalts- und Wohnqualität in ihrem Quartier ein. Dazu gehören vor allem weniger Autos. Eine der Hauptforderungen der Bürgerinitiative ist seit Langem, die Burgstraße für den Abkürzungsverkehr zu schließen oder dort zumindest eine Einbahnregelung einzuführen.

Mit diesem Vorstoß sieht sich die Oberstadtagenda nach eigener Aussage von Experten und Stadtplanern unterstützt. Die sagen offenbar, dass eine Innenstadt umso lebenswerter sei, je weniger Raum den Autos eingeräumt wird.

Geräte sind da, Kapazitäten offenbar nicht

In diesem Jahr hat die Stadt Ravensburg sogenannte mobile Scanner angeschafft, um Verkehrsströme automatisch zu messen und somit verlässliche Zahlen zu erhalten, wo und in welcher Größenordnung Autos, Lastwagen, Busse sowie Radfahrer und Fußgänger sich bewegen. Erstmals wurden diese Geräte im November testweise in der Georgstraße eingesetzt.

Oberstadtagenda-Sprecher Manfred Lenz schlug daher jetzt vor, die Verwaltung möge auch in der Markt- und Burgstraße die Verkehrsströme messen, um eine valide Zahlenbasis zu erhalten für weitere politische Entscheidungen. Ohne Erfolg.

„Es ist richtig, dass wir solche Zählgeräte kürzlich an anderen Stellen in der Stadt im Einsatz hatten. Derzeit gibt es Einsatzplanungen mit entsprechender Priorität“, antwortete Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp auf die Nachfrage der Bürgergruppe. Für weitere Einsatzgebiete gebe es derzeit aber keine Kapazitäten und daher auch keine Verkehrszählung im Bereich der Oberstadt, so der OB.

Manfred Lenz: „Wir hoffen, dass in Zukunft Kapazitäten für eine umfassende Verkehrszählung im Bereich Oberstadt geschaffen werden können.“ Er verweist darauf, dass bereits zu Zeiten von Rapps Vorgänger Hermann Vogler die Stadtverwaltung bestrebt gewesen sei, die Belastung in diesem Quartier zu reduzieren - bisher ohne nachhaltige Wirkung.