70.000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter der Ravensburger Oberschwabenschau, die am Mittwoch, 18. Oktober, beginnt. Die Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft Agraria findet zeitgleich auf dem Gelände in der Nordstadt statt. Neu ist: Die Oberschwabenschau dauert nicht mehr neun Tage wie früher, sondern nur noch fünf. Das sind die Gründe.

Die Oberschwabenschau wolle nach der Corona-Krise und dem „holperigen Neustart“ im vergangenen Jahr wieder zu alter Größe erwachsen, sagte Stephan Drescher, Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG), bei einer Pressekonferenz am Freitag. Die Zahl der angekündigten Aussteller sei enorm, die Fläche riesig. Allerdings wird die Ravensburger Messe kürzer sein als früher. Nur noch fünf statt neun Tage.

Aussteller haben auch Personalprobleme

Dennoch rechnen die Veranstalter mit guten Angeboten, nicht zuletzt, weil Aussteller dazu kamen, die bisher nicht dabei waren. Drescher:

Praktisch alle haben Ressourcen- und Personalprobleme, was durch Corona forciert wurde. Sie können an fünf Tagen dabei sein, neun hätten sie teilweise kaum geschafft. Stephan Drescher, Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft

Christian Skrodzki, Organisator des „Allgäuer Genussdorfs“ auf der Messe, ergänzt: „Neun Tage hätten wir personell niemals gepackt.“

RVG-Geschäftsführer Stephan Drescher erwartet trotz der verkürzten Messe bis zu 70.000 Besucher. Früher waren es 90.000. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp sind diese Zahlen nicht so wichtig, er meint: „Die Oberschwabenschau gibt Antworten auf zwei große Wünsche der Besucher. Zum einen geht es um den Zusammenhalt, das Zusammenkommen der Menschen. Zum anderen um die Nachfrage nach Informationen.“

Beides will die Ravensburger Herbstmesse bieten. Und darüber hinaus noch Spaß.

Die Übersicht:

- Die Oberschwabenschau beginnt am 18. und endet am 22. Oktober. Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr. Vorab gibt es die Möglichkeit, Tickets zu buchen unter www.oberschwabenschau.de

- Die Preise: Erwachsene zahlen elf Euro, reduziert zehn Euro, Jugendliche sieben Euro, Kinder unter sechs Jahren sind frei. Es gibt zudem Familienkarten.

- Mehr als 530 Aussteller sind auf der 50.000 Quadratmeter großen Messe vertreten, 85 davon bei Agraria. Im Mittelpunkt stehen die Themen Land- und Forstwirtschaft, aber vor allem auch Bauen, Renovieren und Sanieren. Die Energieagentur unter Leitung von Walter Göppel wird zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen anbieten. Nicht zuletzt aufgrund der, wie er sagt, „Fragen ohne Ende“ zum neuen Gebäudeenergiegesetz. Insgesamt gibt es bei der Schau über alle Bereiche hinweg rund 150 Programmpunkte.

- Viel Programm gibt es auch bei der Fachmesse Agraria, die zeitgleich auf dem Gelände stattfindet und deren Zutritt im Eintritt für die Oberschwabenschau eingeschlossen ist. Projektleiterin Gabriele Asshoff kündigt dabei Veranstaltungen an, die nicht nur für Land- oder Forstwirte spannend sein könnten.

- Die traditionelle Bauernkundgebung ist am Sonntag, 22. Oktober, 9.30 Uhr. Festredner ist der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied.

- Ein Tierzelt gibt es in diesem Jahr bei der Oberschwabenschau nicht, aber dennoch zahlreiche Angebote für Kinder. Und natürlich Musik und Speis und Trank. Ein Bespaßungsclub für die Kleinen wird ebenso angeboten wie Räume zum Wickeln oder Stillen.

- Der Empfang des Oberbürgermeisters ist in diesem Jahr am Samstag, 21. Oktober, um 10 Uhr. Die Freikarten dafür sind allerdings schon weg.

- Da Parkplätze in der Nordstadt knapp sind, sollten Autofahrer die P&R-Parkplätze in Weingarten, Weißenau, am Blauen Haus, am Ravensburger Bahnhof und (neu!) am Flappachbad ansteuern. Von dort fahren Busse zur Messe kostenlos, und zwar direkt vor den Eingang.

- Neu ist in diesem Jahr eine Kooperation der RVG mit dem Verkehrsverbund Bodo. Wer vorab online eine Eintrittskarte für die Oberschwabenschau kauft, fährt damit gratis mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Messe.

Alle Infos zu den Messen, auch über Bus- und Parkangebote, gibt es unter www.oberschwabenschau.de