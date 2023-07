Ravensburger OB fürchtet weitere Sommer–Stürme

Rund eine Woche nach dem Sturm sind die Aufräumarbeiten noch immer nicht abgeschlossen. Die Arbeiter des Baubetriebshofs sind nach wie vor im Dauereinsatz, wie die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Ravensburg, Christa Kohler–Jungwirth, am Montag mitteilte. „Die Aufräumarbeiten sollen bis zum Rutenfest jedoch weitestgehend abgeschlossen sein“, sagt sie. Allerdings ist im Lauf des Sommers möglicherweise mit weiteren Unwettern zu rechnen.

Die Wetterwarte Süd sagt zum Beispiel für Freitag eine erhöhte Schauer- und Gewitterneigung in der Region voraus. Nicht jedes Gewitter bringt jedoch solch einen Sturm wie am 11. Juli mit.

Der Baubetriebshof hatte gleich nach dem Sturm vor gut einer Woche um Hilfe beim Aufräumen gebeten, weil die Mitarbeiter nicht nachkamen. Zu viele Äste waren abgebrochen, Bäume umgestürzt, Straßen versperrt und der Ravensburger Hauptfriedhof war zeitweise geschlossen. Kohler–Jungwirth sagt: „Wir sind dankbar, dass einige engagierte Bürger auch beim Aufräumen von öffentlichen Plätzen mitgeholfen haben.“ Wer auf städtischen Plätzen abgefallene Äste zusammenträgt, solle sich hierzu bitte an den Baubetriebshof wenden (Telefon 0751/82268), dann würden die Bündel noch vor dem Rutenfest abgeholt.

Große Schäden an den Stadtbäumen

Gerade bei den Bäumen sind die Schäden groß. Finanziell können sie allerdings noch nicht genau geschätzt werden, da die Aufräumarbeiten noch laufen. „Zudem ist es schwierig hier Zahlen zu nennen, da Grünanlagen als Teil der Natur nicht einfach neu gekauft oder ersetzt werden können“, heißt es von der Pressestelle der Stadt.

Auf dem Hauptfriedhof sind während des Sturms mehrere Bäume auf die Gräber gestürzt. (Foto: Merlin Isabo )

Bei solchen Sturmschäden würden die Folgen in mehreren Schritten abgearbeitet. Der erste und wichtigste Schritt sei, unmittelbare Gefahren zu beseitigen und die Verkehrswege freizuräumen. Bei größeren Schäden müsse zudem eine sofortige Beweissicherung stattfinden. Das sei für eine spätere Schadensabwicklung wichtig. „Das alles ist natürlich zeitaufwändig“, so die Pressesprecherin.

Nicht alle Schäden an Bäumen sind sichtbar

Ein weiteres Problem sei, dass manche Schäden an den Bäumen unter Umständen nicht sofort sichtbar sind. „Wenn diese Schäden nicht bemerkt werden, kann es bei folgenden Unwettern zu schweren Unfällen kommen“, sagt Kohler–Jungwirth. Daher müssten nun viele Bäume auf Schäden überprüft werden. Bei einer Anzahl von 10.000 Bäumen auf dem Stadtgebiet, könne dies einige Wochen in Anspruch nehmen.

Der Spielplatz im Park an der Schussenstraße wird von einem Baum blockiert. (Foto: Merlin Isabo )

Gefällt werde ein Baum allerdings nur im Notfall. Ansonsten werde versucht, jeden Baum so lange wie möglich zu erhalten. Laut dem Leiter des Kreisforstamtes, Marijan Gogic, beläuft sich der Schaden in den Kleinprivat– und Kommunalwäldern im Landkreis auf etwa 40.000 Festmeter Sturmholz, was etwa 800 LKW–Ladungen entspricht. Zum Vergleich: Laut dem Leiter des Staatsforsts im Bezirk Altdorfer Wald, Bernhard Dingler, werden landkreisweit jedes Jahr rund 500.000 Festmeter Holz geerntet.

Auch die Gastronomie ist betroffen

Haus– und Gartenbesitzer, aber auch Gastronomen mussten nach dem Unwetter Stühle, Tische und Sonnenschirme erst wieder einsammeln. Bei Christian Ott, Wirt auf der Ravensburger Veitsburg, hat es zum Beispiel den gesamten Biergarten „zerlegt“, wie er sagt. Ob die Versicherung den auf 20.000 Euro geschätzten Schaden übernimmt, kann er auch eine Woche nach dem Sturm noch nicht sagen.

Größere Stromausfälle konnten verhindert werden

Das Stromnetz der Technischen Werke Schussental war ebenfalls von dem Sturm betroffen. „Allerdings konnten durch schnelles Eingreifen und das Umschalten der Versorgungskreise größere Ausfälle verhindert werden“, so die Pressestelle des Unternehmens. Bei Hinzistobel war ein Strommast wegen umgestürzter Bäumen gebrochen.

Ein Fahrzeug des Baubetriebshofs ist voll beladen mit abgerissenen Ästen. (Foto: Merlin Isabo )

Auch bei den TWS sind noch Nacharbeiten nötig. Beispielsweise müssten im Bereich der B30 einige Stränge von Freiluftstromleitungen ausgetauscht werden, da diese beim Sturm gerissen waren. Auf die Stromversorgung habe das keine Auswirkungen.

Die Stadt möchte in Hochwasserschutz investieren

Bürgermeister Dirk Bastin sieht den Grund für die immer häufiger auftretenden Unwetter beim Klimawandel: „Unsere Bäume haben Stress, deshalb gab es erhebliche Schäden.“ Er halte es daher für ein Wunder, dass beim Sturm niemand schwere Verletzungen davongetragen hat. Auch Oberbürgermeister Daniel Rapp glaubt, dass solche Unwetter in Zukunft öfter vorkommen werden. „Das macht mich sehr nachdenklich“, so Rapp. Auch extreme Regenfälle werden zahlreicher vorkommen, wenn die Atmosphäre wärmer ist und mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Ein umgestürzter Baum liegt auf dem Schulhof des Ravensburger Spohn-Gymnasiums. (Foto: Merlin Isabo )

Die Stadt beschäftige sich daher auch mit dem Thema Hochwasserschutz. „Wir müssen mehr Geld investieren in die sogenannte Schwammstadt“, sagt der OB, er meint damit die Fähigkeit städtischer Flächen, Regenwasser aufzunehmen. Zum Beispiel soll an der Schussen Gelände abgetragen werden, um dem Fluss mehr Platz zu geben. Dabei rechnet die Stadtverwaltung auch mit Unterstützung vom Land. Der Stadtbach Flappach mache der Verwaltung ebenfalls Sorgen, weil er bei Hochwasser erhebliche Schäden anrichten könnte. „Mit Vorschlägen, wie man an beiden Gewässern den Hochwasserschutz verbessern kann, kommt die Stadt bald auf die Gemeinderäte zu“, heißt es dazu.