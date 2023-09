Der Ravensburger Umut Tekin beginnt sein nächstes Reality-TV-Abenteuer. In der vierten Staffel von Temptation Island ist er gemeinsam mit seiner Freundin Jana-Maria Herz zu sehen. Die neueste Staffel der RTL+ Sendung startet am 3. Oktober.

Umut Tekin ist gelernter Pfleger, und das mit Leidenschaft. Wie er der „Schwäbischen Zeitung“ im Mai erzählte, identifiziere er sich als Person viel mehr mit der Pflege als mit seinen TV-Auftritten. Seine Bekanntheit in den Sozialen Medien will er auch nutzen, um für seinen Beruf zu werben.

Umuts Reality-TV Laufbahn begann erst im vergangenen Jahr

Bereits 2022 startete Umut Tekin seine Realtity-TV-Karriere mit der Teilnahme an „Die Bachelorette“. In der sechsten Folge schied der 26-Jährige aus. Die Bachelorette Sharon Battiste hatte keine Rose mehr für ihn. Noch im selben Jahr setzte der Ravensburger seine Fernsehlaufbahn mit der Teilnahme bei „Bachelor in Paradise“ fort. Bei der Sendung, die in Andalusien in Spanien gedreht wurde, traf Umut Tekin auf Jana-Maria Herz.

Als Paar verließen die beiden „Bachelor in Paradise“ und mussten daraufhin vorerst ihre Beziehung geheim halten. An Neujahr, nachdem die Sendung ausgestrahlt war, zog Jana-Maria Herz dann für Umut nach Ravensburg.

Die Beziehung lief aber schnell aus dem Ruder. Die beiden legten eine Beziehungspause ein. Um mehr Vertrauen aufzubauen und zu prüfen, ob die Beziehung standhaft ist, geht das Paar jetzt zum RTL-Format Temptation Island VIP. Das zumindest berichten die beiden im gemeinsamen Interview auf Instagram.

„Wir wollen prüfen, wie weit wir gehen und schauen, wie sich der andere gibt, wenn man nicht dabei ist“, sagt Jana Maria Herz.

So wollen sich Umut und Jana-Maria ihre Liebe beweisen

Viel dürfe da mit den Singles aber nicht gehen, da ist sich das Paar einig. Eigentlich sei alles, was über ein oberflächliches Gespräch mit dem anderen Geschlecht hinausgehe, schon zu viel. „Wir sind extrem eifersüchtig“, so das Reality-Sternchen.

Eine Strategie, um zu gewinnen, habe sich das Paar nicht zurechtgelegt, berichten sie. „Ich will einfach zeigen, wie ich bin“, so Umut Tekin.

So funktioniert das TV-Format

Temptation Island VIP geht damit in die vierte Staffel. Gedreht wurde dieses Mal in Kroatien. Am 3. Oktober wird die erste Folge auf RTL+ ausgestrahlt. Das Format funktioniert so: Die Paare leben in zwei verschiedenen Villen. Die Frauen in der einen und die Männer in der anderen. Dort treffen die vergebenen Beziehungspartner auf Singles. Regelmäßig sehen die Vergebenen am Lagerfeuer, wie der jeweilige Partner seine Zeit mit den anderen Single-Teilnehmern verbracht hat. Die Kernfrage, die sich die Sendung stellt, ist, ob die Beziehungspartner der Versuchung widerstehen können.