Ravensburger Musikschule plant internationale Musical-Produktion

Das Musical „Sister Act“ kommt im September 2024 mit rund 80 Mitwirkenden in Ravensburg und in der kroatischen Partnerstadt Varazdin auf die Bühne. Schon drei Mal hat Musikschuldirektor Harald Hepner mit einem Team solch große Produktionen gestemmt. Grenzübergreifend und so umfangreich wie dieses Mal war es aber noch nie, sagt er. Die Produktionskosten von gut 220.000 Euro können vor allem durch den Eintritt wieder eingespielt werden, ist sich Hepner sicher. Der Vorverkauf beginnt schon bald.

Jugendliche aus bieden Ländern spielen zusammen

Unter Hepners Vorgänger Lutz Eistert waren Opern aufgeführt worden, mit Hepner kam der Schwenk aufs Musical. Auf die Stücke „Franziskus“ (2008, Oberschwabenhalle), „West Side Story“ (2011, Oberschwabenhalle) und „Das Phantom der Oper“ (2014, Konzerthaus) folgt mit zehn Jahren Abstand nun die nächste Produktion in der Oberschwabenhalle. Auch in der kroatischen Partnerstadt Varazdin wird das Stück aufgeführt ‐ voraussichtlich an beiden Orten mit deutschen Sprech- und englischen Liedtexten.

Musik macht das Jugendsinfonieorchester der Musikschule zusammen mit Varazdiner Jugendlichen. Als Hauptdarstellerin wird nach Hepners Angaben ein Musical-Profi aus Hamburg engagiert. Ein Teil der Bühnentruppe wird aus Ravensburg, der andere aus Varazdin stammen. Die Auswahl in Ravensburg findet am 25. November statt.

Technik, Bühnenbild, Kostüme ‐ alles fährt mit

Nach getrennten Proben soll am Ende der Pfingstferien die Gruppe aus Kroatien nach Ravensburg kommen, um das Stück zusammen zu proben. Dann wird im Juni und Juli getrennt weiter am Feinschliff gearbeitet. Im September schließlich fahren die Ravensburger Darsteller in einem Bus und die Technik, Kostüme und Bühnenbild mit zwei Lastwagen nach Varazdin, wo in wenigen Tagen alles zusammengefügt und ein- oder zweimal aufgeführt wird. Danach kommt die ganze Crew samt der Ausstattung für vier Aufführungen nach Ravensburg. Regie führt die Sängerin und Musicalproduzentin Lib Briscoe aus Grünkraut.

Zu den Musical-Shows in der Ravensburger Oberschwabenhalle (13. bis 16. September) rechnet Hepner mit je 1500 Besuchern.

Musikschule setzt auch auf Spenden und Zuschüsse

Das Stück „Sister Act“ basiert auf einem Film mit Whoopi Goldberg aus den 1990er-Jahren. Es handelt von einer Nachtclub-Sängerin, die in einem Kloster untertauchen muss, weil sie Zeugin eines Mordes geworden ist. Dort bricht sie verkrustete Strukturen im Leben der Schwestern auf, erfährt aber auch selbst Hilfe und Zusammenhalt hinter den Klostermauern.

15.000 Euro Fördergeld steuert die Stadtverwaltung nächstes Jahr laut Haushaltsplan bei, auch mit Spenden und Zuschuss des Fördervereins der Musikschule rechnet Hepner.

Kommunalpolitiker loben die Produktion

Sollte das Stück ausfallen, trägt die Stadt außerdem die Mietkosten der Oberschwabenhalle, hat der Kulturausschuss des Gemeinderats entschieden. Die Kommunalpolitiker lobten, dass eine solche Produktion Durchhaltevermögen und Disziplin der Mitwirkenden fördere (Marrianne Dirks, Grüne) und sie vielleicht sogar zur beruflichen Musik- oder Schauspielkarriere ermutige (Rudi Hämmerle, CDU). Darüber hinaus sei diese Zusammenarbeit mit vielen Jugendlichen ein „super Sozialprojekt“ (Ulrich Höflacher, Bürger für Ravensburg), das durch die Einbindung der Musikschule Varazdin auch noch den europäischen Gedanken fördere (Hans-Dieter Schäfer, SPD).

Die Aufführung liege nicht wie sonst um Ostern herum, sondern direkt im Anschluss an die Sommerferien, damit Aufführung und Abitur- und Abschlussprüfungen der Schüler nicht zusammenfielen.

Informationen zum Casting und ab 4. Dezember den Link zum Kartenvorverkauf gibt es im Internet unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de