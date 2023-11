Ravensburger Musikschuldirektor hofft auf mitreißende Wirkung

Wenn Ravensburger Kinder und Jugendliche im September 2024 ein professionell aufgezogenes Musical aufführen, verbindet Musikschuldirektor Harald Hepner eine gewisse Hoffnung damit. Im Interview spricht er darüber, warum er mit seinem Team überhaupt so ein riesiges Projekt anpackt.

Herr Hepner, eine Produktion für gut 220.000 Euro mit professionellem Anspruch. Ist das nicht eine Nummer zu groß für eine Musikschule?

Die Aufgabe ist ambitioniert. Aber da wir schon drei große Musicals auf die Bühne gebracht haben, gehe ich davon aus, dass wir es auch einmal mehr schaffen.

Was motiviert Sie, diese Herausforderung mit ihrem Team zu stemmen?

Die Musikschule bereitet Jugendliche aufs Leben vor, so wie andere Bildungseinrichtungen auch. Zwar werden die wenigsten der Teilnehmer Berufsmusiker werden, aber es tut allen gut zu sehen, wie Berufsmusiker arbeiten. Der zweite, noch wichtigere Grund: So eine Produktion ist ein Leuchtturmprojekt für die Musikschule, das die Bedeutung musikalischer Ausbildung unterstreicht. Viele Menschen drehen sich nur noch um sich selbst, seit Corona ist das noch schlimmer geworden. Von außerschulischem Engagement oder zusätzlicher Ausbildung wenden sich viele ab. Wir finden das aber wichtig. Das Musical soll Lust machen aufs Musizieren und zeigen, was für ein absolut toller Ausgleich zur Arbeit die Musik ein Leben lang sein kann.

Warum buchen Sie für die Hauptrolle eine Profi-Darstellerin?

Die Hauptdarstellerin ist das Aushängeschild der Produktion. Sie ist fast durchgehend in ihrer solistischen Rolle auf der Bühne. Da braucht man ein gewisses Durchhaltevermögen. Das Phantom bei „Phantom der Oper“ war auch ein Profi, bei „Franziskus“ waren vier Profis dabei.

Für die Rolle der Deloris in „Sister Act“ haben wir eine aus Grünkraut stammende Künstlerin gewinnen können, die früher Mitwirkende bei einer unserer Musicalproduktionen war und heute nach einer entsprechenden Ausbildung am Musical in Hamburg arbeitet. Ihr Künstlername ist Lennora Esi, ihr bürgerlicher Name ist Sara Bürkle.

Aufgeführt wird „Sister Act“ im September. Fallen die Sommerferien für die Kinder und Jugendlichen, die mitspielen, wegen der Proben aus?

Nein. Sie dürfen in den Urlaub fahren, ausgeruhte Künstler sind die besten Künstler. Die Teilnehmer können ja auch am Strand und im Freibad singen. Aber klar ist bei den Instrumentalisten: Wenn sie sechs Wochen lang nicht üben, haben sie nicht die Kraft, unsere Produktion durchzuhalten. Die letzte Ferienwoche muss frei bleiben fürs Musical. Dann müssen alle da sein.