Ravensburger Mobi-Bus fährt bald auch am Samstagabend

Über eine App den Mobi-Bus bestellen und im Bereich der Ravensburger Kernstadt ein individuelles Ziel ansteuern: Das ist bald auch samstagabends möglich. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember kommen außerdem zwei Wohngebiete dazu, die der Bus auf Bestellung anfährt. Diese Änderungen im Pilotprojekt hat der Betriebsausschuss der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) am Mittwoch beschlossen.

Nachfrage in den ersten Monaten eher verhalten

Das Pilotprojekt gibt es seit einem Jahr, insgesamt soll es drei Jahre lang laufen. Zwei Kleinbusse fahren im Auftrag der Stadt immer dann, wenn sie von Passagieren angefordert werden. Die buchen ihre Fahrt über die App TWS-Mobil. Sie können sich an einem von über 100 Haltepunkten abholen lassen, die in der Kernstadt verteilt liegen. An einem dieser Haltepunkte können sie auch wieder aussteigen. Die Fahrt kostet zwei Euro, Fahrscheine können aber nicht im Bus gekauft werden. Auch Monatskarten oder das Deutschlandticket werden anerkannt.

Die Nachfrage in den ersten Monaten war verhalten, wie eine Grafik der RVV zeigt. Der beste Monat war bisher der September mit 722 Fahrgästen. Das entspricht im Schnitt 24 Fahrgästen pro Tag für beide Kleinbusse. Die Kapazitäten reichten deshalb nach Angaben der Stadtverwaltung aus, um das Angebot auf zwei weitere Wohngebiete auszuweiten: die Bereiche Sennerbad und Hinzistobel. Beide seien nicht ans Busliniennetz angebunden.

Konzept hat für Bastin Zukunfts-Potenzial

Die Verwaltung verspricht sich von der Ausweitung laut Sitzungsvorlage eine stärkere Nachfrage nach den Mobi-Bussen. Man will langfristig das Ziel erreichen, pro Jahr 15.000 Fahrgäste mit den Bussen auf Bestellung an ihr jeweiliges Ziel zu bringen. So könne man Erfahrung mit dem komplexen Bestellsystem sammeln, erklärt Bürgermeister Dirk Bastin. Langfristig könne ein solcher Verkehr auf Bestellung auch die Zukunft für Busverkehr in ländlichen Gebieten sein, meint er.

Dass die Mobi-Busse in Ravensburg ab Dezember auch samstagabends fahren, geht laut Stadtverwaltung auf den Wunsch von Fahrgästen und aus den Reihen des Schülerrates zurück. Statt um 18 Uhr endet die Betriebszeit künftig um 23 Uhr. Im Gegenzug wird das Mobi-Angebot an Sonntagnachmittagen von 13 bis 18 Uhr abgeschafft. In dieser Zeit seien die Busse nur verhalten gebucht worden. Durch die Verschiebung müsse kein neues Fahrerpersonal eingestellt werden.

Der Mobi-Bus fährt aktuell von Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Altstadt und der Nordstadt von Ravensburg. Es werden über 100 Abholpunkte angefahren. Angefordert werden kann der Bus über die Handy-App TWS-Mobil. Wer Probleme mit der App hat, dem wird laut Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe im Gebäude der TWS, Schussenstraße 22, weitergeholfen.