Wenn sich Kinder fertig machen

Ravensburger Medienpädagoge: „Cybermobbing ist anonymer, dauerhafter und intensiver“

Ravensburg / Lesedauer: 3 min

Cybermobbing kann für Betroffene mitunter sehr belastend sein. Einerseits gibt es kaum Freiräume, andererseits wirken Bild- und Tonaufnahmen vielfach belastender als rein verbale Beleidigungen. Davor warnt auch Medienpädagoge Christian Schmidt im Interview mit Schwäbische.de. (Foto: Niklas Martin/AOK )

Der Experte erklärt was Cybermobbing von klassischem Mobbing unterscheidet, was es so gefährlich macht und welche Hilfen es für Betroffene gibt.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 05:00 Von: Niklas Martin