Ravensburger Marktordnung ist beschlossen - samt Hundeverbot

Die neue Marktordnung für den Ravensburger Wochenmarkt soll die samstägliche Tradition in der Altstadt wieder attraktiver machen. Sie ist jetzt auch vom Gemeinderat beschlossene Sache. Allerdings hatten die Ravensburger Kommunalpolitiker vor dem Beschluss fast ausschließlich über einen Teilaspekt diskutiert, der noch nicht einmal neu ist: das Hundeverbot auf dem Markt. Ein Aufreger - doch die Stadtspitze versucht, die Wogen zu glätten.

Theoretisch kann Stadt Bußgeld von 1000 Euro verlangen

Während der Corona-Pandemie wurde der Markt entzerrt und umorganisiert, damit die Besucher mehr Platz hatten, - doch vielen Bürgern gefiel es ohne die kuschelige Atmosphäre nicht mehr so gut. Eine Expertengruppe aus Marktbeschickern und anderen Beteiligten hat die Regeln überarbeitet.

„2024 wollen wir mit dem Markt wieder durchstarten.“ Simon Blümcke

In der neuen Marktordnung steht, was an den Marktständen erlaubt ist und was nicht, da geht es um technische Details, Stromabnahme und Sicherheitsvorkehrungen - und wie bisher schon auch, steht in der Marktordnung, dass Hunde auf dem Markt genau so wie Radler auf ihren Zweirädern verboten sind. Wer das nicht beachtet kann theoretisch mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro bestraft werden.

Jochen Fischinger (Freie Wähler) berichtete als Hundebesitzer, dass die Strecke über den Markt für Menschen mit Hund zum Spießrutenlauf geworden sei, bei dem man von anderen Besuchern gemaßregelt werde. Das wolle er niemandem zumuten. Sein eigenes Spielwarengeschäft in der Kirchstraße und einige Cafés seien durch die Marktordnung samstags für Menschen mit Hund nicht erreichbar. Deshalb lehnte er die Regelung ab. SPD-Rat Hans-Dieter Schäfer enthielt sich bei der Abstimmung zur neuen Marktordnung aus diesen Gründen.

Wer rücksichtsvoll unterwegs ist, hat wohl nichts zu fürchten

Bürgermeister Simon Blümcke ist für den Markt zuständig - er und Oberbürgermeister Daniel Rapp bemühten sich in der Gemeinderatssitzung um Beruhigung der Aufregung. Das Ordnungsamt habe noch nie mehr als 25 Euro Strafe wegen des Mitführens eines Hundes auf dem Markt verlangt. Es sei Jahre her, dass zuletzt ein Hundebesitzer auf dem Markt ein Knöllchen erhalten habe, sagte Blümcke. Ohnehin werde niemand verwarnt, der rücksichtsvoll mit seinem Vierbeiner über das Marktgelände spaziert. Nur wer wiederholt mit seinem Tier keinen Abstand zu Verkaufsständen oder Lebensmitteln halte und keine Einsicht zeige, müsse einen Strafzettel fürchten. Der Marktmeister werde solche Situationen mit Augenmaß bewerten.

OB Rapp ergänzte, dass die Stadt wegen einer bundesweiten Lebensmittelverordnung sogar gezwungen sei, das Hundeverbot in die Marktordnung zu schreiben. An der Maximalstrafe von 1000 Euro für das Mitführen von Hunden habe sich gegenüber der alten Marktordnung nichts geändert, sagte Rapp.

Blümcke entschuldigt sich für Eingriffe in Markt

Oliver Schneider (FDP) forderte die Stadt auf, „charmant als gastgebende Stadt“ mit dieser Kann-Regel umzugehen - in der Marktordnung steht explizit, dass eine Bestrafung möglich ist, aber nicht zwingend.

Blümcke wünschte sich von den Räten, dass sie sich nicht am Hunde-Thema „festbeißen“ sollten, sondern das Positive am Markt in den Vordergrund stellen. Im Rückblick gestand Blümcke noch einmal ein: Die Stadt habe während der Pandemie „rigoros in den Markt eingegriffen“. Er fügte hinzu: „Wir haben Fehler gemacht, dafür habe ich mich entschuldigt. 2024 wollen wir mit dem Markt wieder durchstarten.“

Mehrwegpflicht auf dem Markt ist neu

In der Marktstraße wird es dann wieder möglich sein, Stände auf beiden Straßenseiten aufzustellen, was sich viele Besucher gewünscht hatten. Kaum beachtet, aber neu ist die Regel, dass Speisen zum sofortigen Verzehr auf allen Ravensburger Märkten nur noch in wiederverwendbaren und pfandpflichtigen Behältnissen ausgegeben werden dürfen.