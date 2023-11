Die Stadt Ravensburg hat acht Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, deren hervorragendes Engagement für die Gesellschaft es zu würdigen galt. Im Beisein von Gästen aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft - darunter die Ehrenbürger Hermann Vogler und Hans-Georg Kraus - fand diese besondere Veranstaltung im Schwörsaal statt.

Mit der Ehrennadel der Stadt für hervorragendes Engagement ausgezeichnet wurden: Karlheinz-Beck (Sport in Stadt und Kreis), Ursula Löfflmann (Wirtschaftsförderung, Sponsoring, Kultur, Soziales), Elsbeth Rieke (Museumsgesellschaft, Museumsladen „Trödel und Antik“), Kurt Schlachter (Trommlerbeauftragter) und Angelika Vogler-Rieger (Unicef und SZ-Nothilfe).

Die Ehrenmedaille – höchste Auszeichnung nach der Ehrenbürger-Würde – erhielten: Der Historiker Peter Eitel (Kultur und Stadtgeschichte), Gudrun Selinka (Kunstmuseum Ravensburg) und Udo Johannes Vetter (Wirtschaft und Kultur).

Kulturamtsleiter hält Laudatio für Peter Eitel

Das Publikum folgte gespannt der jeweiligen Laudatio. Die übernahm für die mit der Bürgernadel Ausgezeichneten Oberbürgermeister Daniel Rapp. Die Verdienste der Bürgermedaillenempfänger wurden von einem je eigenen Laudator hervorgehoben. Der ehemalige Kulturamtsleiter Franz Schwarzbauer übernahm die Würdigung des früheren Stadtarchiv-Leiters Peter Eitel. So hob er dessen ehrenamtliche, 20-jährige Arbeit an Publikationen über Ravensburg im 19. und 20. Jahrhundert hervor, veröffentlicht in drei Bänden.

Insgesamt habe er mehr als 300 Titel über die Stadt und Oberschwaben veröffentlicht und Stadtgeschichte ohne Heimattümelei geschrieben. Auch am Umbau des Stadtarchivs zu einem „Haus der Geschichte“ sei er erheblich beteiligt gewesen. Als erster Ravensburger Bürger habe Eitel 2018 die Staufermedaille des Landes erhalten. Neben seiner unermüdlichen Arbeit als Historiker, auch für Unterricht und Schulen, habe er auch Zeit für Kultur, für Wandern und Reisen gehabt und sogar an einer Himalaya-Expedition des Deutschen Alpenvereins teilgenommen. Peter Eitel selbst wollte in einer launigen Kurzansprache „herunterzoomen“, wie er sagte, und das poetisch. Sein Gedicht endete so: „Ihn ficht es nicht an, dass alles eitel ist, was er getan!“

Dankeschön im Namen der gesamten Bürgerschaft

Gudrun Selinka erhielt ein großes Dankeschön im Namen der gesamten Bürgerschaft für hervorragende Dienste um das am 8. März 2013 eröffnete Kunstmuseum. Ihre Laudatio übernahm Erster Bürgermeister Simon Blümcke.

„Was für ein Glück, dass Sie in die Stadt gekommen sind“, sagte er im Blick auf die 1961 mit ihrem Mann Peter nach Ravensburg gezogene Biberacherin. Ohne den Schatz ihrer Stiftung, ihre beeindruckende Privatsammlung, wäre das Kunstmuseum nicht existent. „Appassionata“ (Leidenschaft) kennzeichne nicht nur ihr Engagement als Sammlerin, Stifterin und Mäzenin, sondern auch ihre Förderung von Schülern der Ravensburger Musikschule und schließlich ihren kunstvoll gestalteten Garten.

Peter Eitel (links) erhielt die Ehrenmedaille, die höchste Auszeichnung der Stadt Ravensburg nach der Ehrenbürger-Würde. Mit im Bild OB Daniel Rapp. (Foto: Siegfried Heiss )

Den habe sie immer wieder für Aufführungen der Musikschule oder für Ausstellungen geöffnet. „Ihre Kunst wollten Sie dankenswerter Weise schon immer mit den Menschen teilen“, schloss Blümcke seine Rede. Gudrun Selinka bedankte sich mit den Worten: „Es hat mich sehr berührt, als ich von der Ehrung hörte. Die Sammlung meines Mannes ist in guten Händen, vielen Dank!“

USA-Aufenthalt kam Firma zugute

Patrick Kuchelmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg, übernahm die Laudatio für Udo-J. Vetter. Er würdigte den Erfolg des heutigen Leiters des Familienunternehmens und vor allem dessen ehrenamtlichen Einsatz für Wirtschaft, Kultur, Sozial- und Sportprojekte. Aus einem regionalen Unternehmen habe er in zweiter Generation einen Global Player gemacht mit Mitarbeitern aus 50 Nationen und 6000 Mitarbeitern weltweit. Sein Einsatz für das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (WiFo), bei Round Table, für die Kinderstiftung, das Theater Ravensburg, die Integration von Flüchtlingen oder das Kunstmuseum spiegelt nur einen kleinen Teil seines vielseitigen Engagements wider.

Gudrun Selinka erhielt die Ehrenmedaille, die höchste Auszeichnung der Stadt Ravensburg nach der Ehrenbürger-Würde. Mit im Bild OB Daniel Rapp. (Foto: Siegfried Heiss )

Was ihn antreibe, sei Bildung, sagte Vetter in seinem Dankeswort. Er sei selbst Flüchtling gewesen, als er wegen des nicht erreichten Numerus Clausus von 1,4 zum Pharmaziestudium in die USA gegangen sei. Die Internationalität sei später der Firma zugutegekommen. Den Preis nehme er für die Familie und für jeden einzelnen Mitarbeiter entgegen.

Stadt lebt von ihren Bürgern

Daniel Rapp verwies auf die Bürgergesellschaft der ehemals freien Reichsstadt Ravensburg, die damals wie heute von ihren Bürgern lebe, von deren lebendiger Bereitschaft, sich einzubringen und zu unterstützen. So hob er zunächst das große Verdienst des ehemaligen Leiters des Amtes für Schule, Jugend und Sport, Karlheinz Beck, hervor. 20 Jahre für den TSB Ravensburg aktiv, ebenso lange auch für den Sportverband Ravensburg, sei das Netzwerk Karlheinz Beck „eine Säule dieser Stadt“, wie OB Hermann Vogler es bei der Amtsübergabe an Daniel Rapp gesagt haben soll.

Ursula Löfflmann habe sich für die gesamte Breite der Gesellschaft eingesetzt, so auch als Vorsitzende des WiFo, für die Sanierung des Vogthauses, für Ausbildungsförderung von Schülern und Studenten und die Musikschule Ravensburg. „Wir sind schon so lange weg. Wie schön, dass man sich an uns erinnert“, waren ihre abschließenden Worte.

Schecks für das Humpismuseum

Elsbeth Rieke habe schon lange vor „Bares für Rares“ die Zeichen der Zeit erkannt. Den Laden „Trödel und Antik“ beim Humpismuseum gebe es nicht ohne sie. Auch als Gründungsmitglied der Museumsgesellschaft setzte sie sich voll für diese Stadt ein „Unglaublich, was dieser Laden abwirft“, staunte Rapp, der mehrmals Schecks in beachtlicher Höhe für das Humpismuseum habe entgegennehmen können. Und ergänzt: „Der Erfolg des Humpismuseums ist auch ihr Erfolg!“

Kurt Schlachter, ein Mann der Tat, laut Rapp jedem dank spezieller Frisur und Anzug bekannt, ist seit 53 Jahren Trommlerbeauftragter. Integration sei sein Ding von Anfang an. Mädchen und Jungen aller Schularten dürfen mittrommeln, das sei ihm wichtig. „Ohne dich gebe es die Rutentrommler nicht“ rief Rapp aus.

Engagement für das Wohl von Kindern

Angelika Vogler-Rieger, eine Bayerin, die schnörkellos und gerade heraus für ihre Themen kämpft, wurde geehrt für ihr unglaubliches Engagement für das Wohl von Kindern hier und überall auf der Welt. Für Unicef habe sie hier etwas bewegen können, was global wirksam wurde. Sie setzte sich für Jugend, Schulen und Bildung ein und übernahm zusätzlich den ersten Vorsitz der SZ-Nothilfe. Ihre Dankesworte zum Schluss: „Meine Ehrenämter machen Spaß. Auch die Arbeit bei Unicef hab ich unglaublich gern gemacht!“