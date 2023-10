In der Leichtbauhalle auf einem Sportplatz auf der Ravensburger Burachhöhe sind am Dienstag weitere 18 Asylbewerber angekommen. Dort leben jetzt 95 vorwiegend aus Syrien und der Türkei stammende Männer, wie die Sprecherin des Landratsamtes, Selina Nußbaumer, auf Anfrage am Mittwoch mitteilte. Die Halle ist am 19. Oktober in Betrieb genommen worden und für bis zu 300 Personen ausgelegt.

Wie viele Männer im November kommen, ist noch unklar

Die Männer leben dort in Sechserzimmern, die nach oben offen sind. Familien will die Landkreisverwaltung unter diesen Bedingungen nach Möglichkeiten nicht unterbringen.

Der Landkreis hat die zeltartige Halle auf dem kreiseigenen Sportgelände aufbauen lassen, weil baulich feste Unterkünfte fehlen. Es besteht aber die Verpflichtung, weitere Menschen aufzunehmen. Die Asylbewerber werden vom Land Baden-Württemberg auf die Landkreise verteilt. Wie viele Asylbewerber nächsten Monat aufzunehmen sind, erfährt der Landkreis laut Nußbaumer voraussichtlich am 1. November.

Laut Landratsamt gibt es bisher keine Beschwerden

„Ob es bereits im November zu einer Vollauslastung kommen wird, ist im Moment nicht absehbar“, so Nußbaumer. Anwohner hatten bei einer Besichtigung der Halle kürzlich die Befürchtung geäußert, dass es zu nächtlichen Ruhestörungen kommen könnte und Kinder auf ihrem Schulweg gefährdet sein könnten. Bisher sind laut Landratsamt keine derartigen Beschwerden angekommen. Der Hallenleiter befinde sich aber mit einzelnen Anwohnern im Austausch.

Der Landkreis Ravensburg hat im Monat Oktober rund 170 Asylbewerber aufgenommen ‐ rund 100 Einzelpersonen und rund 70 Menschen im Familienverbund. Hinzu kommen 85 Ukrainerinnen und Ukrainer (Stand 20. Oktober), die diesen Monat im Landkreis Ravensburg angekommen sind.