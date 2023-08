Die Schausteller sind weg, die Reste des Ravensburger Rutenfests beseitigt. Auf den beiden großen Parkplätzen auf der Kuppelnau liegen wieder Baumstämme, die für geordnetes Parken sorgen sollen. Doch eigentlich sind sie unnötig. Denn wie bereits im Juni stellt so gut wie niemand hier sein Auto ab.

Liegt es an der Ferienzeit? An der Verärgerung der Autofahrer über neu eingeführte Parkgebühren? An der Höhe der Kosten fürs Ticket? An einem Gratis–Parkplatz gleich um die Ecke? Antworten auf diese Fragen wären rein spekulativ. Fest steht: Seit der Einführung von Gebühren am 15. Mai meiden die Autofahrer den Scheffelplatz und den Bechtergarten. Der Bechtergarten ist meistens komplett fahrzeugfrei, auf dem Scheffelplatz sind es selten mehr als ein gutes Dutzend.

Nur wenige Fahrzeuge sind auf dem Scheffelplatz geparkt. (Foto: Verena Oklmann )

Bewirtschaftung immer wieder verschoben

Der Gemeinderat hatte sich im April 2022 gegen die Stimmen von CDU, FDP und Teilen der „Bürger für Ravensburg“ für die sogenannte Parkraumbewirtschaftung auf der Kuppelnau entschieden. Danach wurde die Umsetzung immer wieder verschoben — zunächst von Januar 2023 auf März, später dann auf Mai. Zuvor war das Projekt bereits Ende 2021 vertagt worden, um den durch Corona gebeutelten Einzelhandel in Ravensburg nicht noch mehr zu beschädigen.

Zwei Ideen steckten hinter den neuen Gebühren: Eine Klimaverbesserung in der Innenstadt durch weniger Parksuchverkehr. Und der vermehrte Umstieg auf den ÖPNV, in den durch Parkmehreinnahmen stärker investiert werden könnte.

Problem: Gratis–Angebot gleich um die Ecke

Die Frage ist, ob diese Rechnung nach einer gewissen Eingewöhnungszeit aufgeht oder nicht. Einiges spricht dagegen. Ravensburg bietet derzeit 650 Parkplätze auf der Kuppelnau. Hinzu kommen 1000 kostenfreie Parkplätze gleich nebenan an der Oberschwabenhalle, die gratis bleiben sollen.

Seit die Kuppelnau bewirtschaftet wird, ist der Parkplatz neben der Oberschwabenhalle stets sehr voll. Immerhin spart man sich dort 48 Euro für ein Monatsticket oder montags bis freitags 4 Euro Tagesgebühr.

Die Tagesgebühr ist besonders kurios angelegt. Denn die 4 Euro gelten nicht für bis zu 24 Stunden, sondern für den ganzen Kalendertag. Das heißt, wer dort sein Auto den ganzen Tag abstellt, zahlt gleich viel wie jemand, der nur eine Stunde parkt. Ebenfalls sehr eigenwillig ist die Regelung, dass die Tagesgebühr exakt mit Ende des Kalendertags abläuft. Wer also nach dem Theater noch einen Wein trinken geht und erst um kurz nach Mitternacht bei seinem Auto ist, der zahlt dafür weitere 4 Euro.

Verwirrung am Zahlautomat

Über andere Planungsdetails wurde natürlich nach Bekanntwerden ebenfalls gemeckert. Zum Beispiel, dass die beiden Plätze nicht mehr jeweils zwei Zufahrten haben, sondern nur eine. Die Kennzeichen werden durch eine Kamera erfasst, vor dem Ausfahren ist die Gebühr per Internet oder an einem Automaten zu begleichen. Vor allem der Automat sorgte für Spott. Denn dort musste neben dem Kennzeichen der Standort eingegeben werden, also Kuppelnau oder Bechtergarten. Doch vor allem Auswärtige wissen nicht, welcher Platz welcher ist.

Vielleicht wäre es doch besser gewesen, die Kuppelnaubrache als neuen, kleinen Stadtpark zu nutzen, wie es das Bürgerforum Altstadt mehr als einmal vorgeschlagen hatte. Doch dieser Vorstoß wurde politisch niemals ernsthaft diskutiert.

Individualverkehr kommt für Städte teuer

Aber unter Umständen kommen die Autofahrer ja doch noch auf die Kuppelnau und zahlen dadurch kräftig in den ÖPNV–Ausbau ein. Teuer bleibt das Bereitstellen von Parkplätzen für Kommunen aber so oder so. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) im Rahmen eines EU–Projekts, das kommunale Haushalte untersuchte und analysierte. Nach Angaben der VCD seien bei den Städten lediglich 15 bis 45 Prozent der Ausgaben für den Individualverkehr (also zum Beispiel Parkplatzbau, Beleuchtung und Straßenreinigung) gedeckt. Wörtlich heißt es: „Jeder Bürger finanziert somit indirekt den städtischen Autoverkehr mit durchschnittlich 150 Euro pro Jahr mit.“