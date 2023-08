Ravensburger Klimarätin will Eskalation bremsen

Klimapolitik gibt’s nicht ohne Konflikte, auch nicht in Ravensburg. Das überrascht die in den Ravensburger Klimarat bestellte Wissenschaftlerin Cordula Kropp nicht. Tiefgreifende Veränderungsprozesse sind ihrer Einschätzung nach immer von gesellschaftlicher Spaltung begleitet. Das sei auch schon in der Corona–Pandemie deutlich geworden.

Cordula Kropp, promovierte Soziologin, ist Mitglied im Ravensburger Klimarat. (Foto: Uli Regenscheit/Universität Stuttgart )

Als Professorin am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart beschäftigt sie sich damit, wie die Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern bei tiefgreifenden Veränderungen berücksichtigt werden können. Sie hat Ratschläge für die Stadt Ravensburg, wie die mit Konflikten bei der Umsetzung des Klimakonsenses umgehen sollte.

Die Ausgangslage

Ravensburg verfolgt sein Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, nach Einschätzung von Kropp mit Ernsthaftigkeit. „Es hat mich beeindruckt und erleichtert, dass der Klimakonsens keine Feigenblattveranstaltung ist. Sondern, dass darin substanzielle Ziele formuliert sind und sich die Stadt an die Umsetzung gemacht hat“, so Kropp.

Ravensburg ist aber noch meilenweit von diesem selbstgesteckten Ziel entfernt. Wissenschaftler aus der Region, die Scientists for Future, haben die Stadt deshalb harsch kritisiert. Die CDU im Gemeinderat meint hingegen, dass man schon „unendlich viel“ getan habe. Es gibt aber auch einen Teil der Gesellschaft, der Klimaschutz für völlig unnötig hält.

Das Konfliktpotenzial

Es sei „kein konfliktfreies Unterfangen“, klimaschädliche Verbrennungsmotoren und Heizungen abzuschaffen, die mit fossilen Brennstoffen laufen, sagt Kropp. Deshalb ist sie nicht überrascht, dass sich gegensätzliche Lager bilden.

Beispielhaft dafür sei, dass sich Klimaaktivisten auf die Straße kleben und ihre Gegner sie als „Terroristen“ bezeichnen. Kropp fordert Mäßigung auf beiden Seiten und Verständigung.

Der gesellschaftliche Graben

Ein sogenannter Transformationskonflikt sei auch schon in der Corona–Pandemie in Ravensburg aufgeploppt, meint Kropp. „Am Anfang der Pandemie–Krise dachte man, jetzt würden alle zusammenrücken“, sagt sie. Aber so kam es nicht.

Werden Klimamaßnahmen ohne möglichst breiten Konsens erzwungen, führt es nur dazu, dass sie umgangen, blockiert und verhindert werden. Es ist wie mit Kindern: Ein Verbot ohne Einsicht und Mitwirkung führt zur Umgehung. Cordula Kropp

In Baden–Württemberg kam die Querdenken–Bewegung auf. Kropp weiß aus der Außenperspektive, dass Ravensburg dabei als Standort heftiger Proteste aufgefallen war. Und sie sieht eine Parallele zur Auseinandersetzung um den Klimakonsens: „Auch damals ging es um die Frage, welche Rolle spielt Expertise, Wissen, Prognose.“

Anders als der Name des Ravensburger Zielpapiers vermuten lässt, gebe es keinen Klimakonsens in der Gesellschaft. Und auch nicht in der Politik. Vor allem dann nicht, wenn es konkret darum geht, was genau vor Ort geschehen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Das treibe sie, die schon seit mehr als 30 Jahren an dem Thema forsche und die wissenschaftlichen Nachweise für den Klimawandel und seine Folgen kenne, manchmal schier in die Verzweiflung.

Klimaaktivisten besetzen im Januar 2022 mehrere Bäume in der Ravensburger Altstadt und fordern eine zügigere Umsetzung des Klimakonsens. Dafür wünschen sie sich eine autofreie Innenstadt. (Foto: Lena Müssigmann )

Politische Ränkespiele bei diesem Thema verurteilt sie. Ein aktuelles Beispiel dafür sei die Auseinandersetzung um das Gebäudeenergiegesetz von Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) gewesen.

Das Gesetz sei zwar handwerklich nicht gut gemacht gewesen, doch manche Parteien hätten es aus ihrer Sicht „systematisch sabotiert, allein mit dem Ziel, den politischen Gegner zu schädigen“. Sie fragt: „Ist es überhaupt noch legitim, so vorzugehen, wenn wir keine Zeit mehr haben?“

Also Eile oder Geduld?

„Ein bisschen beherzter müsste es schon werden“, sagt sie über Schritte zur Umsetzung von Klimaschutz in Ravensburg. Druck und Eile um jeden Preis sei aber nicht richtig, weil sie die Gefahr der Blockadehaltung in Teilen der Gesellschaft berge, sagt Kropp. „Werden Klimamaßnahmen ohne möglichst breiten Konsens erzwungen, führt es nur dazu, dass sie umgangen, blockiert und verhindert werden. Es ist wie mit Kindern: Ein Verbot ohne Einsicht und Mitwirkung führt zur Umgehung“, sagt Kropp.

Demokratische Prozesse bräuchten ihre Zeit. Transformationswellen in der Geschichte haben laut Kropp 50 bis 100 Jahre gedauert.

Die Lösung: Bürgerbeteiligung

In Ravensburg etwa sei die Stadtverwaltung gefordert, das Ziel der Klimaneutralität klar zu kommunizieren und Menschen auf dem Weg dorthin einzubinden.

Und das dürften längst nicht nur „hochsensibilisierte Scientists“ sein, wie Kropp sagt. „Die meinen zu wissen, wo es langgeht, und nehmen eine weiße männliche Erklärungsperspektive ein. Doch es gelingt ihnen — wenn es schlecht läuft — nur schwer, die Lebenswelten anderer Betroffener zu berücksichtigen“, sagt die promovierte Soziologin.

Gewinner und Verlierer

Sie hält es für wichtig, unterschiedliche Gruppen anzusprechen. Unternehmer und große Arbeitgeber der Stadt müssten eingebunden werden, Familien, Senioren, und vor allem auch junge Menschen, die ein Leben lang mit veränderten klimatischen Bedingungen zurechtkommen müssen. Auch arme Menschen seien zu beteiligen.

Bei einer Demonstration der Gruppe „Fridays for Future“ in Ravensburg zeigen Teilnehmer ihre Plakate, mit denen sie auf die Erderwärmung und ihre Folgen aufmerksam machen wollen. Junge Menschen sollten beteiligt werden, wenn es in Ravensburg um Klimaschutz geht, meint Professorin Cordula Kropp. (Foto: Lena Müssigmann )

Eine Transformation kenne nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer, für die man gemeinsam Ausgleiche erarbeiten müsse. Zu den Verlierern des Wandels könnte derzeit zum Beispiel gerechnet werden, wer ein Auto mit Verbrennungsmotor fährt und eine Ölheizung hat.

Um Menschen für die Mitarbeit und die Ziele zu gewinnen, müsse es der Stadt gelingen, die globale Klimakrise in lokale Probleme zu übersetzen. „Klimawandel wird auch hier verursacht und wird auch hier katastrophale Auswirkungen haben“, sagt Kropp.