Ravensburger „Klimakonsens“ sorgt seit drei Jahren für Streit

Drei Jahre alt ist der Ravensburger „Klimakonsens“ inzwischen. Die Vereinbarung ganz unterschiedlicher Parteien hat — dem Namen zum Trotz — in dieser Zeit für eine Menge Diskussionen und Streit gesorgt. Und von den ambitionierten Zielen des Großprojektes ist die Stadt auch sehr weit entfernt, wie sich mittlerweile immer mehr zeigt.

Ravensburg will klimaneutral werden bis 2040, so lautet das übergeordnete Ziel. Derweil ist zuletzt der Energieverbrauch alleine der Stadtverwaltung um rund 8,5 Prozent gestiegen und damit auch der CO²-Ausstoß. Dabei müssten klimaschädliche Treibhausgase eigentlich jedes Jahr um etwa 13 Prozent reduziert werden, will man die ambitionierte Marke erreichen. Von der Entwicklung in die falsche Richtung waren auch die Stadträte einigermaßen schockiert.

Impulse von 35 Menschen

Nach achtmontagiger Arbeit hatten sich die Beteiligten im Frühjahr und Sommer 2020 nicht nur auf den „Klimakonsens“ geeinigt, sondern auch konkrete Ideen in einem Ergebnisbericht benannt. Zudem wurde ein „Klimarat“ installiert. Die Impulse hatte eine 35–köpfige Gruppe unter anderem aus Bürgern, Politikern, Wirtschaftsvertretern und Verwaltungsmitarbeitern erarbeitet. Die Empfehlungen der Klimakommission wurden einstimmig im Gemeinderat abgesegnet.

Umsetzung in Trippelschritten

Die wesentlichen Punkte: Im Bereich Mobilität soll die Zahl der Autos aller Bürger in Ravensburg langsam reduziert, die Radverkehrsförderung hingegen verdreifacht werden. Für Parkplätze, auf denen Autos noch kostenlos abgestellt werden können, soll Geld verlangt werden. Ein sehr kontrovers diskutierter Schritt dazu war zuletzt die Einführung der Parktarife auf der Kuppelnau. Ursprünglich sollte Parken in der Nordstadt schon ab Januar 2022 kosten, mehr als ein Jahr dauerte es dann noch bis zum Vollzug.

Das Geld soll ausgegeben werden, um die Bedingungen im öffentlichen Nahverkehr sowie für Rad– und Fußgänger zu verbessern. Bislang allerdings gibt es aus diesem Topf kaum Einnahmen. Denn: Die Parkplätze sind weitgehend leer, Autofahrer suchen sich Alternativen.

„Klimamobil“ im Test

Weitere Schritte, die im Ergebnisbericht der Klimakommission festgehalten sind: Überall, wo es rechtlich möglich ist, werden „Spielstraßen“ ausgewiesen. Testweise werden sogenannte Begegnungszonen oder „Shared Spaces“ eingerichtet, in denen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Die Stadt hat sich mit diesem Ansatz auch als Modellkommune im Verkehr beim Land beworben. Der Versuch „Klimamobil“ mit einer Art neuem Generalverkehrsplan ist eigentlich für die Zeit nach der Sommerpause 2023 geplant. Test deshalb, um Fehlplanungen zu vermeiden. Ob die Stadt an diesem Zeitplan festhält, scheint derzeit fraglich.

Auch beim Wohnen wird viel Energie verbraucht — eine Senkung soll erreicht werden, indem die Ravensburger im Durchschnitt kleiner leben. Der Wohnraumbedarf pro Kopf soll bis 2040 um zehn Prozent sinken. Konkrete Auswirkungen erhoffte sich die Klimakommission vor drei Jahren auch durch eine Solaroffensive.

Und: Bevor neue Bauplätze zugebaut werden, sollen Lücken innerhalb der Stadt gefüllt oder wieder genutzt werden. Zudem sollen in Ravensburg Wärmenetze ausgebaut und die Heizenergie regenerativ erzeugt werden. In Neubaugebieten sei auf den weiteren Ausbau des Gasnetzes zu verzichten. Nicht zuletzt geht es der Klimakommission um Bewusstseinsbildung zum Klimaschutz.

Die BfR warnen

Den Grünen ging die Einigung schon damals nicht weit genug. Die CDU hielt die Ziele bald für sehr ambitioniert. Die „Bürger für Ravensburg“ hingegen warnten mehrfach davor, „Menschen mit überzogenen Maßnahmen zu strangulieren“. In der Corona–Krise wollte man dann die Unternehmen nicht noch zusätzlich belasten. Und immer wieder ging es um das Thema Akzeptanz bei den Bürgern. Denn dass vielen Maßnahmen weh tun würden, war absehbar,

Ideen, wie dass am Flappach niemand mehr Eintritt zahlen muss, dafür aber der Parkplatz kostenpflichtig wird, verschwanden erst einmal wieder in der Versenkung. Dafür hat es mit „Mobi“ die Vision eines Elektrobusses, der die gesamte Altstadt auf Abruf bedient, in die Realität geschafft. Allerdings mit sehr mäßigem Erfolg.

Giftpfeile fliegen

Warnungen, die Umsetzung erfolge zu zögerlich, gab es schon schnell sehr deutlich:

Die Zeit drängt. Handeln Sie unverzüglich, schnell und ambitioniert, ermahnte Mark Lehnertz, Mitglied des Klimarates, vor einem Jahr die Stadträte.

Doch eine gemeinsame Linie der Fraktionen dazu, wie der Klimawandel lokal konkret bekämpft werden soll, ist weiter nicht abzusehen. Besonders zwischen Grünen und CDU fliegen die Giftpfeile hin und her, das wird vor der Kommunalwahl im nächsten Jahr sicher nicht besser werden.

Die CDU warf den Grünen „dauerndes Lamentieren“ und „Verbotspolitik“ vor. Die Grünen hingegen sagen, der Gemeinderat habe im Grunde noch keine Maßnahme mit echten Effekten beschlossen: „Ein zahnloser Tiger, wir kommen mit Trippelschritten voran, während die Klimakrise bei uns in erschreckendem Ausmaß längst angekommen ist. Das ist Vogel–Strauß-Politik.“

„Wir müssen mehr tun“

Die Verwaltung bestätigt das dem Grunde nach: „Die hochpriorisierten Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen“, sagte zuletzt Julia Zyder vom Umweltamt. „Wir müssen mehr tun, und wir müssen schneller werden.“ Das sieht der Ravensburger Klimarat noch drastischer. „Wir reden über das wichtigste Thema unserer Zeit“, so Mark Lehnertz.

Dass in Ravensburg jeder Beschluss auf seine Auswirkungen aufs Klima geprüft werde, sei zumindest eine gute Entscheidung. „Aber das alles muss ambitionierter angegangen werden“, so der Sprecher des Klimarates. „Autos nehmen in der Stadt immer noch viel zu viel Raum ein.“ Lehnertz forderte vor Monaten schon mehr Fußgängerzonen, mehr Radwege, mehr Fotovoltaik auf den Dächern. Es darf weiter gestritten werden.