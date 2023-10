(sz) In der Ravensburger Kirche St. Christina ist ein kunstvoller Erntedankteppich zu sehen (Foto: Simon Schoch). Er wurde von vier Frauen aus der Gemeinde aus Körnern, Kräutern, Gewürzen, Samen, Tee, Kaffee, Naturmaterialien und verschiedenen Mehlsorten gestaltet.

Besuch kann sonntags mit Kaffeetrinken kombiniert werden

Das Motiv zeigt eine Szene aus dem Lukas-Evangelium: Jesus ist als Hirte dargestellt. Seit dem Erntedank-Gottesdienst am 30. September ist dieses farbenfrohe und duftende Kunstwerk in der Kirche ausgelegt ‐ insgesamt vier Wochen lang.

Das Kirchen-Café der Gemeinde hat an den Sonntagen 8. und 15. Oktober für Besucher und Spaziergänger jeweils von 14 bis 17 Uhr vor oder im Pfarrhaus St. Christina gleich neben der Kirche geöffnet. Seit fast zwanzig Jahren gibt es in St. Christina in Ravensburg die Tradition, zum Erntedankfest ein Bild aus Naturmaterialien auszulegen.