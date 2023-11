Beim gemeinsamen Kühehüten auf dem elterlichen Hof von Maria Witte in Wolpertswende haben sie sich in den ersten Nachkriegsjahren kennengelernt. Franz Witte lebte damals mit seinem jüngeren Bruder, seiner Mutter und Großmutter als Halbwaise und Flüchtlingskind in einem Zimmer in Vorsee.

Darüber, dass sich später aus dieser Kindheitsbegegnung eine Liebesbeziehung entwickelte, waren die Bauersleute alles andere als erfreut. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz sind die beiden beisammen geblieben, haben im November 1958 blutjung geheiratet und sind bis heute ein glückliches Paar.

Aus Rumänien geflüchtet

Franz Witte, dessen Vater im Krieg geblieben war, ist durch Vertreibung und Flucht aus Rumänien über Jugoslawien, Polen und Bayern bei Kriegsende in Vorsee gestrandet. Er und seine Mutter verdienten sich als Hütejunge und Tagelöhnerin bei den Eltern seiner späteren Braut ein karges Geld zum Überleben.

„Nach der Schule wollte ich unbedingt eine Lehre machen. Doch das Arbeitsamt konnte mir keine Stelle vermitteln. So klopfte ich bei einem Betrieb in Weingarten an. Dort sagte man mir, dass sie im Oktober keinen Lehrling mehr einstellen. Doch im Büro nebenan hörte der Chef einer Baufirma das Gespräch mit und stellte mich auf der Stelle als Maurerlehrling ein“, erinnert sich Franz Witte.

Als er 21 Jahre alt war, lebte er noch immer in den beengten Verhältnissen in Vorsee. Da schloss er einen Bausparvertrag ab. Und schon zwei Jahre später baute er unter tatkräftiger Mithilfe von Arbeitskollegen jeweils nach Feierabend sein eigenes Häuschen in Mochenwangen. Den Bauplatz hatte ihm die Gemeinde zur Verfügung gestellt, damit die Flüchtlingsfamilie endlich aus ihrer Notunterkunft ausziehen konnte.

Ortspfarrer will das Paar nicht trauen

Allen Unkenrufen zum Trotz ist dem jungen Maurergesellen das Vorhaben geglückt. Und er konnte bei seinen künftigen Schwiegerleuten um die Hand ihrer Tochter anhalten. Die Braut war damals, im Jahr 1958, mit 20 Jahren noch nicht volljährig und durfte nur mit Einwilligung des Vaters heiraten.

Diese Hürde war genommen. Doch der Ortspfarrer wollte den Flüchtlingsjungen nicht mit der Bauerntochter vermählen.

Also gingen wir zum Abt von Weingarten. Und der hat uns dann in der Basilika getraut, berichten die Eheleute Witte.

In ihr Haus in Mochenwangen nahmen sie auch Franz Wittes Mutter auf. „Sie hat mich wie ihre eigene Tochter behandelt und sich später nicht nur um unsere drei Töchter gekümmert, sondern auch Haus und Garten versorgt; denn ich bin die ganze Zeit berufstätig gewesen“, erzählt Maria Witte.

Arbeit in der Papierfabrik Mochenwangen

Nach Franz Wittes Wechsel zur Papierfabrik Mochenwangen hat auch seine Frau dort Arbeit gefunden. Dass Franz in der Papierfabrik auch das Schweißen und den Umgang mit Elektrik gelernt hat, kam ihm 1972 zugute, als das Bildungszentrum St. Konrad für das neu eröffnete Gymnasium und die Realschule einen Hausmeister suchte.

„Ich war der 15. Bewerber. Kirchenpfleger Bruno Rückgauer hat mich eine Stunde lang auf Herz und Nieren geprüft und schließlich gemeint, ich sei genau der Richtige für diesen Posten“, erzählt Franz Witte. Als Maria Witte nach der Kündigung ihres Mannes in der Papierfabrik in eine andere Abteilung versetzt wurde, begann sie eine Ausbildung zur Bürofachkraft und fand danach ebenfalls eine Anstellung in der Verwaltung des Bildungszentrums.

Suizidgefährdeter Mann meldet sich Jahre später

Bis zu ihrem Ruhestand haben die Wittes viele Schülergenerationen begleitet. An den Wänden ihrer Eigentumswohnung auf der Burachhöhe hängen zahlreiche Bilder, die Schüler für sie gemalt oder gezeichnet haben. Und Begegnungen mit den längst erwachsenen „Buben“ sind nach wie vor herzlich.

Dreien von ihnen haben die Wittes sogar das Leben gerettet. Sie waren am letzten Schultag vor den großen Ferien in einen drei Meter tiefen Lüftungsschacht des Schulgebäudes geklettert und nicht mehr herausgekommen. Franz Witte entdeckte auf dem Weg zu seiner damaligen Dienstwohnung das offene Lüftungsgitter und sorgte dafür, dass sie aus ihrer misslichen Lage befreit wurden.

Ein anderes Mal kam das beherzte Eingreifen der Wittes einem Mann zugute, der sich auf einem Wanderparkplatz nahe des Hirschgeheges in seinem Auto das Leben nehmen wollte, indem er mit einem Schlauch die Auspuffgase in den Fahrgastraum leitete.

„Der Mann war bereits bewusstlos, als wir ihn unter größter Mühe aus dem Auto zerrten“, berichten die beiden. Während Franz Witte den Bewusstlosen reanimierte, lief seine Frau zum nächsten Haus und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Der Mann überlebte und meldete sich Jahre später von seinem neuen Wohnort in der Lüneburger Heide.

Mann steht an Zapfsäule unter Strom

Eine weitere Rettungsaktion war Franz Witte Jahre zuvor in Weingarten gelungen, als der Gründer der Autovermietung Tränkle auf seinem neuen Firmengelände ein Fahrzeug betanken wollte. Infolge eines technischen Defekts stand die Zapfsäule unter Strom. Franz Witte arbeitete gerade auf einer benachbarten Baustelle und hörte das Wimmern des Verunglückten. „Da nahm ich eine Holzlatte und schlug ihm den Zapfhahn aus der Hand“, berichtet er.

Dass er nie Angst hatte, in Notsituationen beherzt einzugreifen, führt Franz Witte auf die zahlreichen Erste-Hilfe-Kurse zurück, die er bei Hans Zimmerer vom Roten Kreuz absolviert hat. Über viele Jahre gab Zimmerer diese Kurse am Bildungszentrum St. Konrad. Und sie sind auch mit ein Grund dafür, dass die Eheleute Witte am Wochenende mit ihren drei Töchtern, sechs Enkeln und sechs Urenkeln das seltene Fest der eisernen Hochzeit feiern können.

Maria Witte überlebt dank ihrem Mann

Zweimal erlitt Maria Witte vor zehn Jahren einen Herzstillstand und überlebte nur dank der Wiederbelebung durch ihren Mann. Er selbst hat in jüngerer Zeit zwei Schlaganfälle überstanden. Dennoch ist ihm davon trotz seiner beinahe 90 Jahre kaum etwas anzumerken. „Wir sind stolz und glücklich über das, was wir gemeinsam geschafft haben, und froh, dass wir einander schon so lange haben“, lautet ihre Lebensbilanz.