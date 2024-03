Am Rande des Lichterfests

Die Spurensicherung war am Samstagabend in der Ravensburger Innenstadt im Einsatz. (Foto: David Pichler )

Am Rande des Lichterfests in der Ravensburger Innenstadt ist es am Samstag zu einem Streit in der Roßstraße gekommen. Eine Person wurde verletzt. Die Spurensicherung war vor Ort.